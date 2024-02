Pokud by nebylo Vasseura, Hamilton by zřejmě k Ferrari nepřestoupil

„S Fredem mám skvělý vztah,“ řekl Hamilton v pátek v Bahrajnu pro Sky Sports. „Závodil jsem pro něj ve formuli 3 a měli jsme úžasné úspěchy ve formuli 3 a také v GP2, a tam vlastně začaly základy našeho vztahu.“

„Prostě jsme vždy zůstali v kontaktu. Myslel jsem si, že se v určité fázi stane skvělým týmovým manažerem a postoupí do formule 1, ale v té době o to neměl zájem.“

„A bylo opravdu skvělé vidět, jak nastoupil do týmu Alfa (Sauber). A když pak dostal práci ve Ferrari, byl jsem za něj moc rád. A myslím, že se prostě všechno sešlo. Myslím, že bez něj by se to opravdu nestalo. Jsem opravdu vděčný a opravdu nadšený z práce, kterou tam odvádí.“

Hamilton ještě vloni podepsal smlouvu s Mercedesem. Nakonec se ale situace změnila. „V létě jsme podepsali a v té době jsem viděl svou budoucnost u Mercedesu. Ale v novém roce se naskytla příležitost a já se rozhodl ji využít.“

„Bylo to samozřejmě nejtěžší rozhodnutí, jaké jsem kdy musel udělat. S Mercedesem jsem myslím už nějakých 26 let, podporují mě a prožili jsme spolu naprosto neuvěřitelnou cestu.“

„V rámci sportu jsme psali historii a je to něco, na co jsem velmi hrdý. Nakonec ale píšu svůj příběh a cítil jsem, že je čas začít novou kapitolu.“