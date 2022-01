Pokud by bylo potřeba, mohl by Hamiltona nahradit Vettel, myslí si Ralf Schumacher

Hamilton stále mlčí – vlastně už déle než měsíc. Podle některých by mohl skončit, nebo si vzít volno. Podle spekulací se má rozhodnout na základě šetření FIA ohledně závěru GP Abú Dhabí 2021. FIA už potvrdila, že závěry budou až v polovině března.

„Promluvím s ním nejpozději v únoru a určitě ne, abych pil tequilu,“ řekl Toto Wolff pro Kronen Zeitung. „Upřímně doufám, že ho ještě uvidíme. Je to nejdůležitější část našeho sportu.“

Podle Wolffa by bylo pro celou F1 velmi špatné, kdyby se „nejlepší jezdec rozhodl odejít kvůli skandálnímu rozhodnutí“.

Přestože je spíše pravděpodobné, že Hamilton bude pokračovat, spekuluje se už také o tom, kdo by ho v případě potřeby nahradil. Ralf Schumacher navrhuje Sebastiana Vettela.

„Sebastian má zkušenosti a stále také rychlost,“ řekl pro Sky Sport Germany. „A především se vyzná ve voze Mercedesu nebo alespoň v motoru. Myslím, že koncept Astonu Martin je také velmi blízko.“

„Byla by to možnost, zvláště když nyní v Astonu Martinu proběhla personální změna, která nemusí být pro Sebastiana úplně ideální, protože si myslím, že on a Otmar Szafnauer byli dobrý tým.“

Nutno dodat, že změny uvnitř týmu nakonec pro Vettela nejsou tak špatné. Jako šéf týmu byl dnes potvrzen Mike Krack, se kterým Vettel spolupracoval u BMW Sauber v počátcích své kariéry.

„Pokud by měl možnost se dostat do tohoto týmu, samozřejmě by to stoprocentně vzal, protože by měl větší šanci opět bojovat a to je to, co Sebastian chce.“

Schumacher si však uvědomuje, že jsou to zatím jen spekulace. „Lewis Hamilton neskončil a Toto Wolff má v rukávu ještě další talenty.“