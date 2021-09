Pokud by byla F1 na prodej, Netflix by měl zájem

Podle generálního ředitele streamovací služby Reeda Hastingse by Netflix zvážil nabídku na koupi Formule 1, pokud by byla na prodej.

F1 byla před pár lety prodána společnosti Liberty Media za 8 miliard dolarů. Od té doby se značně změnila, přešla na streamování (F1TV Pro) a více se otevřela sociálním médiím. Smlouvy o vysílání zůstaly z velké části nezměněny a většinu práv na přímé přenosy tohoto sportu drží tradiční televizní společnosti – i když většinou jde o placené kanály.

Přestože F1 spustila vlastní streamovací službu F1 TV Pro, zůstává na mnoha významných trzích, například ve Velké Británii, kde má exkluzivní dlouhodobou smlouvu Sky Sports, nedostupná. Konec konců u nás je F1 TV Pro dostupná teprve od letošního roku.

Netflix před pár dny uveřejnil dokument o Schumacherovi. Každý rok před startem sezóny pak připravuje seriál Drive to Survive, který podle mnohých přitáhl nové fanoušky ke sledování F1.

Od živých přenosů se ale Netflix drží zpátky – na rozdíl od jednoho ze svých konkurentů, kterým je Amazon Prime.

Hastings vysvětlil, že by se do této oblasti pustili pouze v případě, že by sport ovládali v celé jeho šíři.

„V Netflixu děláme zábavu, ne žurnalistiku,“ řekl Hastings pro Der Spiegel. „Od živých sportovních přenosů dáváme ruce pryč. Nemáme kontrolu nad zdrojem. Nevlastníme Bundesligu, která může uzavírat dohody, s kým chce. Taková kontrola by však byla předpokladem k tomu, abychom mohli našim zákazníkům nabídnout bezpečnou dohodu.“

„Před několika lety byla práva na Formuli 1 prodána. Tehdy jsme mezi zájemci nebyli, ale dnes bychom o tom určitě uvažovali.“