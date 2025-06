Pokud by byl Verstappen k dispozici, považoval by Russell za logické, že by o něj měl Wolff zájem

Budoucnost Maxe Verstappena je samozřejmě vděčné téma pro nejrůznější spekulace. Martin Brundle uvedl, že byl měl obavy o George Russella, pokud by byl Verstappen k dispozici. Jezdec Mercedesu to ale vidí jinak.

Zatím to nevypadá, že by měl Max Verstappen odejít z Red Bullu, se kterým má smlouvu do roku 2028. Pokud by se ale dohodl na odchodu a Mercedes o něj měl zájem, tak by měl zatím jednoduchou situaci. Oba současní jezdci totiž mají smlouvu do konce letošního roku – v případě Antonelliho by měl mít tým opci.

Martin Brundle pro Sky uvedl, že by měl určitou obavu o Russella, pokud by byl Verstappen k dispozici. Ten to ale vidí jinak.

„Ne, protože faktem je, že v týmu formule 1 jsou dvě místa – a už jsem řekl, že bych byl rád Verstappenovým týmovým kolegou,“ řekl Russell pro Mundo Deportivo.

„Je to jednoduché. Proč by tým nechtěl Verstappena? Kdybych byl Toto a měl dvě možnosti... Kdybyste mohli mít jakéhokoli jezdce a všichni jezdci by byli k dispozici, vybral bych si sám sebe a vybral bych si Verstappena. Kdybych byl na Totově místě. Nevnímám to jako neúctu. Tak to ve sportu chodí.“

„Ferrari by si vybralo Verstappena a Leclerca. McLaren by si pravděpodobně vybral Verstappena a… tam by to bylo možná složitější: Norrise nebo Piastriho.“

„Ale kdyby si v roce 2026 mohl každý tým svobodně vybrat své jezdce, Verstappen by byl volba číslo jedna pro všechny. Není to neúcta, je to jen realita.“

Otázka je, zda Russella napadla varianta, že by Mercedes angažoval Verstappena a Antonelliho. K týmu má ale ohledně smlouvy důvěru.

„Existuje vzájemná důvěra,“ uvedl Russell. „Myslím, že nenormální je spíš to, že Leclerc podepsal na pět let, Lando na pět let, Oscar na tři roky.“

„Mnoho jezdců… možná teď na pár zapomenu, ale řada z nich podepsala velmi dlouhodobé smlouvy se svými týmy. A to není běžné.“

„Mercedes se vždy zaměřoval spíš na... nechci říct, že funguju z roku na rok, ale z mé strany mě nijak netrápí, že zatím nic podepsané nemám. Protože se smlouvou nebo bez ní – pokud podáváte výkony, jste dobrý, a pokud ne, tak nejste. Byli tu jezdci jako Daniel Ricciardo, kteří smlouvu měli, a přesto přišli o místo. Checo Pérez měl smlouvu a stejně nepokračoval – takže smlouva ve Formuli 1 vlastně nic neznamená.“

„Pro mě je důležitější být rychlý a stát na pódiu, to mi dává víc jistoty než kus papíru s podpisem.“