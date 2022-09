Pokud budou splněny podmínky, Marko pustí Gaslyho do Alpine

AlphaTauri už dříve potvrdila Pierra Gaslyho pro příští rok, i když šlo jen o formalitu, protože Francouz má smlouvu. Vše se ale dá změnit. Gasly je nyní spojován s Alpine.

Gasly zůstal při čtvrtečním rozhovoru ohledně spojení s Alpine zdrženlivý, pouze zopakoval, že má v AlphaTauri smlouvu na příští rok.

Poradce Red Bullu Marko však nyní potvrdil, že jednání s Alpine probíhají a že tým nebude Gaslymu stát v cestě. Má to však háček.

„Máme platnou smlouvu na rok 2023, ale mezitím probíhají jednání,“ řekl Marko pro Sky Germany.

„Pokud budou splněny naše podmínky, nestáli bychom Gaslymu v cestě. Jezdit ve francouzském továrním týmu by pro něj byl splněný sen. Ale zatím ještě nejsou splněny všechny podmínky.“

Pokud by se Gasly přesunul do Alpine, uvolnila by se zase sedačka u AlphaTauri. Spekuluje se, že by vedle Cunody (který zatím nebyl potvrzen) mohl jezdit Colton Herta. Ten však může mít problém se získáním superlicence.

Schumachera vylučuje

Marko připustil, že Spojené státy jsou „důležitým trhem“, a přiznal, že Red Bull pozorně sleduje Hertův vývoj.

„Už absolvoval test formule 1, byl dobrý. Nechci zacházet do detailů. Počkejme a uvidíme, jak se to bude vyvíjet.“

Dalším jezdcem, o němž se uvažuje v souvislosti s AlphaTauri, je Mick Schumacher, jehož budoucnost u Haasu vypadá dost nejistě. Marko však v Zandvoortu pro Autosport uvedl, že Schumacher pro nás „nepřipadá v úvahu“.