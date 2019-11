Pokud budeme mít nejlepší motor, tak je mi jedno, co kdo říká, vzkazuje Vettel

Sebastian Vettel v podstatě zopakoval dva týdny stará slova svého šéfa. Max Verstappen, ale třeba také Lewis Hamilton řekli, že Ferrari po vydání technické směrnice FIA přišlo o část své výhody na rovinkách. Podle Ferrari je to ale jinak...

„Neztratili jsme žádný výkon na straně motoru,“ trval na svém Vettel. „Rozhodli jsme se pravděpodobně pro trochu více přítlaku než ostatní.“

„V kvalifikaci bylo srovnání docela jasné. Trochu jsme získávali na rovinkách, ne tolik jako obvykle, ale v zatáčkách jsme neztratili tolik jako obvykle. Je zřejmé, že to vždy jde ruku v ruce.“

„Velké části závodu jsem se neúčastnil (Vettel odstoupil kvůli zlomenému zavěšení, pozn. redakce), ale u Charlese jsme neměli tempo, jako obvykle máme. Ale vím, že to není z tohoto důvodu.“

„Je zřejmé, že existují další věci, které se změnily a hrály roli a které jsme chtěli pochopit. Letos jsme měli několik závodů, kde jsme nebyli vůbec konkurenceschopní, takže tento nebyl jediný. Určitě bude důležité přesně pochopit, co se stalo, zajistit, aby se to už neopakovalo. Tyto oblasti řešíme pro příští rok.“

Slova Maxe Verstappena, že Ferrari přestalo podvádět, Vettel odmítl. „Rozdíl oproti minulosti je v tom, že mnoho lidí je slyšet, zatímco v minulosti by byli ignorováni. Každý může říct, co chce. Pokud si to myslí, tak ať si to myslí. Ale samozřejmě náš pohled je jiný.“

Vettel uvedl, že vůz Ferrari je postavený podle odlišného konceptu a je aerodynamicky efektivnější. Mercedes a Red Bull mají více přítlaku.

„Pokud mámě nejsilnější motor, neznám údaje o výkonu ostatních výrobců, tak je to pro nás velký úspěch, pro naše motorové oddělení.“

„Posledních pět let měl nejsilnější motor Mercedes, takže pokud jsme nyní pár měsíců před nimi, a doufejme, že to tak zůstane i dalších pět let, tak je mi jedno, co si lidé myslí nebo říkají.“

