Pokud bude třeba, Norrisovi v boji o titul pomůžu. Musí to ale dávat smysl, říká Piastri

Oscar Piastri tvrdí, že je připraven pomoci svému týmovému kolegovi v boji o titul. Podle Australana to však nebude za každou cenu.

McLaren je historicky týmem, který se málokdy uchyluje k tomu, aby upřednostňoval jednoho ze svých jezdců před druhým.

Několikrát se to potvrdilo i letos. Například v Maďarsku, kde dostal Lando Norris pokyn k tomu, aby před sebe pustil Oscara Piastriho, před kterého se předtím dostal díky strategii, a to přesto, že byl v šampionátu podstatně lépe postaveným pilotem... V Itálii pak nechal McLaren oba dva své piloty tvrdě bojovat, což ve výsledku přihrálo triumf Charlesi Leclercovi z Ferrari.

S blížícím se koncem sezony, a skutečností, že se Norris v šampionátu vedoucímu Maxi Verstappenovi přiblížil na 52 bodů, se však zdá, že pokud bude v příštích závodech třeba, McLaren k týmové režii přistoupí. Potvrzuje to i poslední vyjádření Piastriho.

„Pokud budu mluvit jen za sebe, tak týmové příkazy, které jdou proti mě, samozřejmě nemám rád. Tak to má každý jezdec. Už jen kvůli své hrdosti chcete ukázat, že jste nejrychlejším jezdcem na trati. Přesto Landovi v závěrečných závodech pomůžu, pokud o to budu požádán. Má reálnější šanci na zisk titulu. Není to ale bianco šek. Musí mít smysl, abych ho pustil před sebe,“ řekl Piastri, který na Verstappena nyní ztrácí 94 bodů, německému magazínu Auto Motor und Sport.

Podle mladého Australana je však zároveň důležité, aby případná týmová režie neohrozila šance McLarenu na zisk prvního vítězství v Poháru konstruktérů od roku 1998.

„Šampionát konstruktérů chceme vyhrát a to, že obětuji svůj závod, abych pomohl Landovi, nám k dosažení tohoto cíle nepomůže. Budeme se tedy rozhodovat případ od případu,“ poukázal rodák z Melbourne.

Důkazem toho byl podle něj nedávný závod v Baku, kde byl Norris tím, kdo pomáhal svému kolegovi, a to v momentě, kdy za sebou brzdil Sergia Péreze, což ve výsledku Piastrimu pomohlo k vítězství.

„Baku ukázalo, jak to v McLarenu děláme. Kdyby Lando nezastavil Pereze po první zastávce v boxech, možná bych nevyhrál. Na mém vítězství má svůj podíl,“ uzavřel Piastri.