Pokud bude sezóna kratší, Verstappen bude mít větší šanci, myslí si Rosberg

Red Bull chtěl letos vyzvat Mercedes v souboji o titul a udělat z Verstappena nejmladšího mistra světa v historii. Sezóna ale zatím nezačala. Pokud se nakonec dočkáme, bude mít minimálně o 4 závody méně.

„Zvyšuje se tak šance, že v případě menšího počtu závodů bude překvapivý šampion, protože samozřejmě hraje větší roli štěstí,“ řekl Rosberg pro Sky Sports News.

„Vždy jsem si myslel, že Red Bull a Max Verstappen budou letos v boji a že opravdu budou moci Mercedes potrápit a být tvrdými soupeři. Pokud by byla kratší sezóna, jejich možnosti by byly ještě větší.“

Diskutuje se o možnosti, že by se mohly jet dva závody na stejné trati – tuto možnost neodmítl Silverstone. Podle Rosberga by to pro týmy byla velká výzva.

„Je to úplně jiné. Plánovali jste sezónu a pak najednou máte dva závody za víkend! To by všechno změnilo – způsob, jakým používáte motory, všechno by bylo jiné.“

„Je to velmi, velmi komplikované a určitě byste potřebovali jednomyslnou dohodu mezi všemi týmy, abyste provedli tak velkou změnu. Ale myslím si, že je to určitě možné, protože každý je otevřený a každý chce ukázat fanouškům skvělou sezónu.“

Foto: Getty Images / Charles Coates