Pokud bude Hamilton chtít, může jeho smlouva s Ferrari trvat až do konce sezony 2027, píší v Itálii

Jakub Knoll
13. srpna 2025

Podle známého italského deníku může Lewis Hamilton aktivovat opci, na jejímž základě by se jeho stávající smlouva s Ferrari prodloužila až do konce sezony 2027.

Když Ferrari vloni oznámilo, že si od roku 2025 zajistilo jezdecké služby Lewise Hamiltona, tým v tiskovém prohlášením uvedl, že se sedminásobným šampionem podepsal víceletou smlouvu.

A ačkoliv se všeobecně mělo za to, že šlo o dvouletý kontrakt, web F1-Insider s odkazem na italský deník La Gazzetta dello Sport, píše o tom, že toto tvrzení není úplně přesné.

Podle listu La Gazzetta dello Sport má mít totiž Hamilton možnost aktivovat opci, která by vedla k prodloužení smlouvy až do konce sezony 2027, a to bez ohledu na jakákoliv výkonnostní kritéria.

V takovém případě by tedy Ferrari mělo jen omezené možnosti pro případ, že by chtělo spolupráci s Hamiltonem ukončit dříve.

Pro úplnost dodejme, že má Hamilton za sebou prvních 14 závodů v barvách Ferrari, během nichž sice nasbíral 109 bodů, ale na první pódiové umístění zatím čeká.

V průběžném hodnocení patří Britovi šestá příčka, nachází se tedy jeden pomyslný stupínek za svým týmovým kolegou Charlesem Leclercem.

