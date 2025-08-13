Pokud bude Hamilton chtít, může jeho smlouva s Ferrari trvat až do konce sezony 2027, píší v Itálii

Podle známého italského deníku může Lewis Hamilton aktivovat opci, na jejímž základě by se jeho stávající smlouva s Ferrari prodloužila až do konce sezony 2027.
Když Ferrari vloni oznámilo, že si od roku 2025 zajistilo jezdecké služby Lewise Hamiltona, tým v tiskovém prohlášením uvedl, že se sedminásobným šampionem podepsal víceletou smlouvu.
A ačkoliv se všeobecně mělo za to, že šlo o dvouletý kontrakt, web F1-Insider s odkazem na italský deník La Gazzetta dello Sport, píše o tom, že toto tvrzení není úplně přesné.
Podle listu La Gazzetta dello Sport má mít totiž Hamilton možnost aktivovat opci, která by vedla k prodloužení smlouvy až do konce sezony 2027, a to bez ohledu na jakákoliv výkonnostní kritéria.
V takovém případě by tedy Ferrari mělo jen omezené možnosti pro případ, že by chtělo spolupráci s Hamiltonem ukončit dříve.
Pro úplnost dodejme, že má Hamilton za sebou prvních 14 závodů v barvách Ferrari, během nichž sice nasbíral 109 bodů, ale na první pódiové umístění zatím čeká.
V průběžném hodnocení patří Britovi šestá příčka, nachází se tedy jeden pomyslný stupínek za svým týmovým kolegou Charlesem Leclercem.