Pokud bude formule 1 potřebovat, jsem na telefonu, říká čerstvý penzista Brawn

Od nového roku si Ross Brawn může užívat zaslouženého důchodu. Pokud však bude vedení F1 potřebovat jeho pomoc, může ho prý kdykoliv oslovit.

S koncem loňského roku se do zaslouženého důchodu odebral Ross Brawn, mj. bývalý technický šéf Ferrari či úspěšný majitel vlastní stáje, který od roku 2017 zastával roli ředitele F1 pro motorsport.

Ani to však neznamená, že by ho osud královny motorsportu, kde s přestávkami prožil více než 45 let profesního života, nezajímal. Je tomu právě naopak.

„Budu se o ni i nadále trochu zajímat,“ řekl v rozhovoru pro britský Autosport.

„Stefano (Domenicali, šéf F1, pozn. red.) je můj velmi dobrý přítel a řekl jsem mu, že můj telefon je stále zapnutý,“ uvedl Brawn, který jako technický šéf asistoval u všech titulů Michaela Schumachera v Benettonu i ve Ferrari.

Brawn odchází spokojen

„Kdyby se objevilo něco, s čím bych mohl pomoci, a nepohltilo by to příliš mého času, budu jen rád, když budu moci pomoci. Byla by to ale spíše poradní role než aktivní,“ vysvětlil 68letý Angličan, z jehož slov je patrné, že má F1 stále velmi v oblibě.

Není proto divu, že doufá, že popularita formule 1 bude podobně jako v posledních letech i nadále růst.

„Myslím, že je třeba to zachovat a chránit tuto vášeň, která se rozhořela. Jsem spokojen s tím, kde je dnes formule 1. Nesmíme však zapomenout na to, co jsme udělali proto, abychom toho docílili a neměli bychom polevovat,“ dodal Brawn.