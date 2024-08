Pokud bude Cunoda pokračovat v dobrých výkonech, Red Bull o něm bude uvažovat, tvrdí Bayer

Výkonný ředitel stáje RB naznačil, že by Red Bull mohl uvažovat o povýšení Júkiho Cunody.

Přestože je řada expertů (ale třeba i někteří současní jezdci F1) přesvědčena o tom, že by si Júki Cunoda díky letošním výkonům s vozem stáje RB zaloužil povýšení ze strany Red Bullu, které by znamenalo jeho přesun do stáje z Milton Keynes, mediální spekulace hovoří o tom, že se Japonec nejspíš nedočká.

Tuto teorii podpořily i dvě události z posledních týdnů: Cunoda byl potvrzen coby jezdec stáje RB i pro sezonu 2025, zatímco Sergio Pérez přečkal nedávné rozhodování Red Bullu o jeho možném okamžitém propuštění.

Výkonný ředitel stáje RB Peter Bayer nyní nicméně prohlásil, že Cunoda, v jehož neprospěch možná hraje i to, že je podporován Hondou, jejíž spolupráce s Red Bullem se chýlí ke konci, není, co se zisku sedačky u úřadujících mistrů světa týká, úplně bez šance.

„Helmut (Marko, poradce Red Bullu pro motorsport, pozn. red.) jasně řekl, že jedna vlaštovka léto nedělá. To znamená, že pokud Júki dokáže dál konzistentně závodit na současné úrovni, bude se o něm uvažovat jako o jezdci Red Bullu,“ prohlásil Bayer, kterého cituje Autosport.

„Koneckonců je to naše mise (stáje RB), kterou nám vytyčili akcionáři. Pokud to znamená, že potřebuje další sezonu vedle velmi silného Daniela (Ricciarda), může to být varianta. Také se ale může stát, že budeme věřit, že je připraven. Nespěcháme, přestože si řada lidí myslí, že ano. V našich rukou máme všechny možnosti,“ dodal Bayer.