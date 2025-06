Poklidný souboj o titul? Podle Norrise nechce McLaren čelit domino efektu

Pomalu se blížíme k polovině sezóny. Přestože o titul bojují dva jezdci stejného týmu, je to zatím souboj poměrně poklidný. Možná i proto, že se o tom, kdo bude brát více bodů, rozhodne obvykle už v sobotní kvalifikaci.

„Jsem zaměstnaný týmem a musím jezdit pro něj,“ řekl Lando Norris pro BBC. „Na prvním místě je Pohár konstruktérů. Ten musíme na konci sezóny mít. Ale pak je tu i ten jezdecký...“

„Všichni jsme viděli případy, kdy se týmoví kolegové rozhádali a šlo to špatným směrem. A to vede k mnoha věcem – jako je domino efekt, kdy se věci začnou hroutit. A to nechceme.“

„Víme, že chceme závodit. Máme svobodu závodit proti sobě jako jednotlivci, ale víme, že naším hlavním cílem je závodit za McLaren – tým, jehož jméno neseme. A na to jsme oba hrdí.“

Podle Norrise je tento přístup lepší, než když je u týmu jasná jednička, protože pomáhá zvýšit celkovou výkonnost.

„To, co to dělá dobrým, je zároveň to, co to dělá obtížným,“ říká. „Vidíte všechno, co ten druhý dělá. Můžete se od sebe snadno učit. Ale pozitivní je, že nás to jako tým přivádí k výkonům na velmi, velmi vysoké úrovni, a to je pro tým jen přínosem.“

Forma Piastriho ho nepřekvapila

Vloni byl Lando Norris lepším z obou jezdců. Získal 374 bodů, Piastri 292. V kvalifikacích porazil Australana v poměru 20:4.

Letos se situace obrátila. Piastri vede šampionát s náskokem 10 bodů a v kvalifikačních soubojích vede v poměru 7:4. Norrise se zeptali, zda ho forma Piastriho překvapila.

„Neřekl bych. Kdybych se na to díval zvenčí, tak bych s tím asi stoprocentně souhlasil. Ale já nejsem překvapený, protože vím, jaký je to jezdec. Vím, čeho je schopen. Vím, jaký má talent. A asi to vidím víc než kdokoli jiný.“

„Já sleduji, co dělá s nohama, s rukama, jak řídí auto. Můžu dát asi přesnější odpověď než kdokoli zvenčí.“

Vztah s Verstappenem

Norris ve Španělsku přirovnal Verstappenovu kontroverzní kolizi s Georgem Russellem k situaci z videohry Mario Kart. Komentář padl během rozhovoru s Piastrim a Leclercem v pokoji předtím, než se vydali na stupně vítězů. Pro média už nic takového neříkal a nechtěl to ani více rozebírat, když se ho na to cíleně zeptali: „Nepamatuju si, že bych to řekl,“ směje se Norris.

S Maxem Verstappen se už párkrát také „potkal“. Konec konců 4 trestné body z 11 získal Verstappen během soubojů s Norrisem.

„Nemyslím si, že by vůči mně udělal něco nečestného,“ říká Norris. „Závodil se mnou velmi tvrdě, ale má na to právo. Nejednou mi to hodně ztížil. Ale má právo to dělat.“

„Říkal jsem to mnohokrát – mám k Maxovi velký respekt. K tomu, jaký je jezdec, člověk, co zastává. A co už dokázal – má čtyři tituly mistra světa. To je o čtyři více než já. A mnohem víc vítězství.“

„Obdivuji jeho výsledky a výkony. Ale každý dělá to, co považuje za správné. Každý závodí sám za sebe. Někdo je agresivnější, jiný méně. Ale každý má své chyby. Já je mám. Možná je má i on.“

„Já závodím tak, jak považuji za správné. On taky. A sportovní komisaři jsou ti, kdo rozhodují, co je správně a co ne.“

Verstappen vloni řekl, že „Když se mnou někdo závodí, nedovolím mu mě předjet po vnější straně.“

„Když závodíte o vítězství a tituly s nejlepšími na světě, nemůžete čekat, že to bude jednoduché,“ reaguje Norris. „Už v motokárách se naučíte, že předjíždění po vnější straně je extrémně těžké – v podstatě je to pravidlo číslo jedna. Ale jde to. A někdy se to povede. Ale náš cíl číslo jedna je vždy dokončit závod. Někdy, když to přeženete, může se to pokazit. Můžete závod nedokončit, i když jste třeba v právu. Takže někdy musíte zvolit bezpečnější přístup.“