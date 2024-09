Pokles formy Red Bullu je zvláštní, může jít však pouze o její výkyv, říká Wolff

Šéf Mercedesu Toto Wolff se podivuje nad velkou ztrátou formy Red Bullu, jenž se v Monze nedostal ani do první pětky.

I když Red Bull v posledních týdnech ztratil svoji naprostou nadvládu, a dokonce nyní začal na nejlepší ztrácet, šéf Mercedesu Toto Wolff nicméně varuje před tím, že by se Red Bull neměl podceňovat.

„Pokles jejich formy je opravdu zvláštní. Samozřejmě neznám detaily, ale tohle rozhodně není ten dominantní Red Bull ze začátku roku,“ poznamenal Wolff, kterého cituje Autosport.

„Myslím, že to Max (Verstappen, pozn. red.) dokázal díky svým schopnostem nějakou dobu udržet, ale teď se mi zdá, že se vytratilo i jeho tempo...Soudím tak pouze podle výsledků, bez toho, aniž bych rozuměl nebo věděl, co se děje uvnitř. Může jít ale také pouze o výkyv formy,“ uvedl dále boss Mercedesu.

„Monza byla pravděpodobně jeden z jejich nejhorších závodů za posledních několik let. Kdo ale jsem, abych to říkal? Měli jsme dva roky, kdy nám nic nefungovalo, a totéž ještě pár závodů zpět platilo pro Ferrari... Nemyslím si tedy, že by měli být odepsáni. Jsou skvělým týmem a určitě budou mít i lepší závody. Jasným favoritem Poháru konstruktérů je ale nyní McLaren, který má dva bodující jezdce. Vsadil bych se, že tohle Red Bull na začátku roku nečekal,“ dodal Wolff.