Pokaždé, když přijedeme na trať, jsme tak či onak překvapeni, říká Hamilton. Může na Interlagosu vyhrát?

Lewise Hamiltona čeká letošní druhý domácí závod. Je to samozřejmě trochu nadsázka. Před pár dny přezval Hamilton „čestné občanství“ Brazílie.

Lewis Hamilton je ve formuli 1 od roku 2007 a do loňské sezóny platilo, že v každé sezóně vyhrál alespoň jeden závod. Letos se mu to však nepovedlo a má už jen dvě šance to změnit. Mohlo by se tak stát na Interlagosu? Vloni zde předvedl dvě stíhací jízdy – nejdříve ve sprintu z konce pole po vyloučení z kvalifikace, následně i v závodě z desátého na první místo.

„Upřímně řečeno, pokaždé, když přijedeme na trať, jsme tak či onak překvapeni – buď velkou ztrátou, nebo tím, jak jsme blízko,“ řekl Hamilton. „Nevím, zda tady bude auto skvělé.“

„Nevím, jestli budeme tak blízko, jako jsme byli minulý týden. Nemyslím si, že budeme, ale doufám, že budeme překvapeni a nebude to tak.“

Pro Velkou cenu São Paula není vyloučen déšť. Hamilton v netradiční podmínky doufá.

„Tak nějak víme, kde bude naše auto fungovat a v jakých zatáčkách nebude, takže předpokládám, že to nebude nejjednodušší trať. Ale je tu počasí, je tu všechno možné, co do toho může vstoupit. Z následujících dvou závodů je to nejlepší možnost, kterou budeme mít, nebo myslím, že bude nejblíže. Myslím, že ten příští (Abú Dhabí) bude kvůli dlouhým rovinkám těžší.“