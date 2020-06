Pojede Vettel letos sám za sebe? Podle italských médií si nesnížil ani mzdu

Pokud jezdec ví, že z týmu odchází, nemá příliš velkou motivaci hrát roli týmového hráče. Funguje to ale i obráceně. Když například Fernando Alonso poprvé odcházel z Renaultu, stěžoval si, že ho tým dostatečně nepodporuje v boji o titul.

Sebastian Vettel už dnes ví, že příští rok nebude jezdit za Ferrari. Někteří lidé se domnívají, že bude letos jezdit sám za sebe. A možná nejen na trati.

Il Giornale přinesl informaci, že se Charles Leclerc připojil k vrcholovému managementu Ferrari a snížil si mzdu o 25 %. U Leclerca je situace trochu složitější. Předpokládá se, že si podpisem smlouvy do roku 2024 výrazně polepšil, takže snížení mzdy ho nebude tak bolet. Na druhou stranu má být jeho odměna zhruba 2,5krát nižší než v případě Vettela.

Čtyřnásobný mistr světa si mzdu podle Il Giornale nesnížil. Je pravdou, že Ferrari jezdce o tento krok nepožádalo. Mattia Binotto tak Leclercovi za jeho gesto poděkoval. A je také možné, že Vettel půjde cestou fotbalisty Toniho Kroose z Realu Madrid, který si mzdu také nesnížil, ale dal ji rovnou celou potřebným s tím, že „někteří ty peníze potřebují více než fotbalové kluby“.

Ke konci Vettela u Ferrari a jeho „jízdě na sebe“ se vyjádřil i Helmut Marko. „Sebastian nebude schopen nic říct,“ uvedl pro RTL. Marko sám situaci zná. Vettel v roce 2014 odcházel z Red Bullu k Ferrari.

„Skutečnost, že Sebastian neprodloužil smlouvu, je pravděpodobně způsobena tím, že neviděl technický potenciál, který by mu pomohl získat další titul.“

Marko také uvedl, že s Ferrari nepočítá v boji o nejvyšší příčky. „Pokud budu předpokládat, že časy z testů v Barceloně mají nějaký smysl, tak si myslím, že Ferrari nebude patřit k nejlepším týmům.“

Marko by byl rád, pokud by Vettel přešel k Mercedesu. „Pro motorsport by to bylo skvělé. Vettel versus Hamilton v Mercedesu. Co by mohlo být lepší? Před dvěma lety měli vždy první a druhé místo. Doufám, že jsme k tomu blízko.“

„Pokud nezíská sedačku u Mercedesu, má smysl si vzít rok volna. Jeden rok bude sledovat, co se stane. V roce 2022 bude nový soubor pravidel a rozpočtový strop. Dojde k přeskupení a bude mít příležitost se opět připojit k vítěznému týmu.“

Foto: Getty Images / Charles Coates