Pohroma pro Ferrari. Leclerc přišel o čas, Sainz skončil ve zdi

Po Sainzově nehodě na začátku třetí části kvalifikace držel vlajku Ferrari v poslední části jen Leclerc.

Tomu ale jediný měřený pokus nevyšel, na nejrychlejšího Landa Norrise ztratil 594 tisícin. O svůj čas následně přišel kvůli překročení limitů trati ve druhé zatáčce. V tabulce se tak zařadil před Sainze na deváté místo.

„Q1 a Q2 šly dobře. Po třetím tréninku, který nebyl dobrý, jsem si znovu věřil. Pak jsem ale v Q3 vyjel z boxů a přední pneumatiky byly mnohem chladnější,“ řekl Leclerc.

„Celý víkend děláme mnoho příprav na toto jedno kolo v kvalifikaci, kde víme, že je stejně důležitá jako v Monaku. A pak vyjedeme z boxů a máme velmi studené přední pneumatiky, což nám pokazí celý víkend, nemám k tomu co říct.“

Sainz boural v Q3

Nárazem do zdi v poslední zatáčce skončila kvalifikace na začátku třetí části pro Carlose Sainze. Španěl v nájezdu do měřeného kola dostal smyk, jeho vůz se roztočil a narazil zadní částí do bariéry na začátku startovní rovinky. Kvůli nehodě byla kvalifikace přerušena.

Trest Sainz se po nehodě vracel do boxů přes trať, za což dostal pokutu 25 tisíc eur. Polovinu musí zaplatit, zbytek byl podmínečně odložen do konce sezóny.

„Velmi zvláštní kvalifikace, která pro nás neskončila dobře. Těsně před začátkem mého měřeného kola v Q1 jsem před sebe pustil jeden z mclarenů, přejel jsem do špinavé stopy, pak jsem znovu šlápl na plyn do poslední zatáčky,“ popisuje Sainz začátek nehody.

„Špatně jsem odhadl teplotu pneumatik a přilnavost, ztratil jsem kontrolu nad zadní částí vozu a narazil do zdi. Omlouvám se týmu.

„Závod je zítra a, i když to bude velmi obtížné, Singapur je vždy dlouhý závod a nabízí spoustu příležitostí.“