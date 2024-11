Pohraniční kontrola nechtěla Cunodu pustit do USA. Možná to bylo tím, že cestoval v pyžamu

Jezdci jsou letos v USA už potřetí. Třetí letošní vstup na americkou půdu se ale Júkimu Cunodovi zkomplikoval. Celní kontrola ho nechtěla pustit do USA.

„Naštěstí mi byl po několika rozhovorech umožněn vstup do země,“ řekl Cunoda, kterého cituje Motorsport Total. „No... vlastně po mnoha rozhovorech. Málem mě poslali zpátky domů. Teď už je všechno v pořádku, takže jsem teď tady.“

Cunoda uvedl, že byl zadržen „na dvě nebo tři hodiny“, a řekl, že se „cítil trochu divně“ vzhledem k tomu, že do země cestuje často a má platné vízum.

Jezdec Racing Bulls necestoval s týmem, ale jen se svým fyzioterapeutem.

„Byl tam můj fyzioterapeut, se kterým cestuji, ale když procházíte celnicí, jdete individuálně. Posadil mě (pracovník pohraniční kontroly) do místnosti a promluvili jsme si. Požádal jsem, jestli bych s sebou mohl vzít někoho, kdo by mi pomohl vysvětlit situaci, ale nedovolili mi to, ani nikomu zavolat. Chtěl jsem zavolat týmu nebo možná někomu z Formule 1, aby mi pomohli, ale v té místnosti nemůžete nic dělat.“

„Všechno jsem si zařídil. Bylo to zvláštní. Na posledních třech závodech nebyly žádné problémy, ale tentokrát mě zastavili a byly z toho dlouhé rozhovory.“

Na otázku, zda šlo o to, že mu pohraniční kontrola nevěřila, že je jezdcem F1, odpověděl: „Možná. Měl jsem na sobě pyžamo nebo barvy vypadaly divně. To nevím. Měl jsem pocit, že na mě hodně tlačí a že nemůžu nic říct, aniž bych se dostal do dalších problémů. Naštěstí se mi podařilo situaci dobře vyřešit.“