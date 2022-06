Pohonnou jednotku Leclerca z Baku již nelze opravit, potvrdilo Ferrari

„Vyšetřování potvrdilo, že pohonná jednotka Charlese Leclerca v Baku je neopravitelná,“ uvedlo Ferrari. „Jednou z možných příčin poruchy je, že k ní došlo následkem problému ve Španělsku (Leclerc musel i tam odstoupit kvůli problému s PJ). Nyní pracujeme na protiopatřeních k posílení agregátu a situace je pod kontrolou.“

Leclerc uvedl, že tým stále jedná o tom, zda bude muset o tomto víkendu v Kanadě absolvovat penalizace. K tomu by došlo, pokud by nasadil čtvrté turbo. Na startu by klesl o deset míst.

Situace Leclerca