Pohonná jednotka je stejná, ohradil se Tanebe vůči spekulacím

Pohonná jednotka Hondy je nyní v centru pozornosti. Mercedes naznačil, že se s nasazením druhé specifikace zlepšila. Nasazování vylepšení v průběhu sezóny je zakázáno.

Mattia Binotto zase řekl, že podle Ferrari byla Honda silná už v Bahrajnu (druhé pohonné jednotky nasadila ve Francii), ale v prvních závodech jezdila kvůli spolehlivosti se sníženým výkonem.

Dokonce se objevila spekulace, že se výkon Hondy skokově zvýšil o 15 koní.

„Byl bych velmi rád, pokud by to byla pravda, ale není to pravda,“ řekl technický šéf Hondy Tojaharu Tanebe.

„Podle současných pravidel není dovoleno v průběhu sezóny nasadit jakoukoli aktualizaci výkonu. Z toho vyplývá, že naše druhá pohonná jednotka je z hlediska specifikace a výkonu stejná jako první.“

Tanabe uvedl, že pokud by Honda provedla nějaké úpravy své pohonné jednotky za účelem zvýšení spolehlivosti, které by pomohly zvýšit výkon, pak by o tom FIA ostatní týmy informovala.

„Podle současných pravidel pro pohonné jednotky musíme předložit jakékoli změny. Je povoleno provádět změny pouze z důvodu spolehlivosti, nákladů nebo logistiky, a pak musíme nejprve předložit velmi podrobné informace FIA a ta tyto změny schvaluje.“

„FIA rozesílá všechny dokumenty ostatním výrobcům, takže musíme mít souhlas ostatních výrobců, abychom mohli změnit jakoukoli specifikaci jednotlivých dílů.“

Tanebe uvedl, že se Honda učí se svou pohonnou jednotkou lépe pracovat.

„Postupně jsme se učili, jak používat pohonnou jednotku. Zlepšujeme naše slabiny a využíváme naše silné stránky. Výsledkem je, že základní specifikace, tedy výkon, je stejný, ale výkony na trati se podle mě zlepšuje.“

Přestože Mercedes několikrát upozornil na náskok, který má Red Bull a Honda na rovinkách, Tanabe si nemyslí, že pohonná jednotka Hondy je nejlepší.

„Stále analyzujeme naši pozici ve srovnání s ostatními výrobci. Tato analýza zahrnuje i výkon šasi, protože pokud máte dobré auto, s menším přítlakem, tak vám připadá, že motor má dobrý výkon. Je trochu těžké to posoudit.“

„Současný výsledek nám ukazuje, že stále ještě nejsme jedničkou. Ale jak jsem řekl, čistý výkon, jako je výkon motoru, zlepšit nemůžeme. Pak velmi tvrdě pracujeme na tom, jak efektivně využít pohonnou jednotku na trati. Chceme tedy s týmovým inženýrem efektivněji využívat současný hardware.“