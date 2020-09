Pohoda u McLarenu: Tým Sainze „neodstřihl“ a zřejmě to ani neudělá

Letošní sezóna formule 1 je v mnoha ohledech jiná. Jedním z nich jsou přestupy jezdců, které byly oznámeny před prvním závodem. Carlos Sainz je jedním z účastníků „akce kulový blesk". Příští rok se přesune do Ferrari.

Jezdec, který odchází jinam, je obvykle „odstřižen“ od vývoje. Není potřeba, aby dostával některé informace a hlavně tým nechce, aby údaje o voze, který pro něj bude už konkurentem, přenesl jinam. U McLarenu ale zatím žádná omezení nepřišla. Sainz dokonce v Mugellu testoval nové díly – nos inspirující se přístupem Mercedesu.

„Prozatím ne,“ reagoval Andreas Seidl pro Motorsport.com na dotaz, zda už odstřihli Sainze.

„Carlos je plně zapojen do všeho, co děláme zde na trati a také v továrně. Máme filozofii, podle které je to správný způsob, jak pokročit vpřed, abychom také co nejlépe využili Carlose. Konec konců sdílíme letos stejné cíle.“

„Chce dosáhnout maximálního počtu bodů a výsledků a to samé platí pro nás. Je to stejné pro nás jako pro tým. A abych byl upřímný, myslím, že takto budeme pokračovat až do konce sezóny.“