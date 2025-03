Pohled redaktorů F1sport na novou sezonu – co očekáváme od ročníku 2025?

Jak bude vypadat boj o jezdecký titul?

Petr Kubala: Při pohledu na některá zahraniční média to vypadá na souboj jezdců McLarenu, ale myslím, že Max Verstappen bude opět ve hře. Vloni jsme neměli žádné pevné rozložení sil, situace se měnila závod od závodu a to kvůli vlastnostem tratě, což zůstane i letos, ale také kvůli vývoji. V tomto ohledu by to letos mohlo být stabilnější. Týmy současné vozy už (zřejmě) lépe pochopily a brzy se budou orientovat na příští rok.

Jakub Knoll: Očekávám tuhý boj, a to od začátku sezony až do jejího konce. Zprvu bude mít navrh možná McLaren, ale později se na ně dotáhne Max Verstappen s Red Bullem. Vyhrávat ale budou i Charles Leclerc a George Russell. Uvidíme řadu sporných momentů, ale myslím, že titul nakonec získá Verstappen, který to urve, byť to bude hodně na hraně.

Jiří Šlégl: Čekám bitvu, ve které Max Verstappen opět vyzve zbytek světa. V jeho neprospěch hovoří fakt, že Red Bull opět nebude mít nejlepší auto, nicméně i tak pro mě bude Max největším favoritem. Jeho schopnost vymáčknout z monopostu víc než maximum bude opět klíčová. Jeho největším soupeřem znovu bude Lando Norris, který ale ani tentokrát neuspěje.

Šárka Chomiaková: Očekávám, že boj o titul bude letos vyrovnanější než v minulých letech. Jako favority vidím Norrise, Verstappena a Leclerca. Myslím, že nejsilnějším týmem bude na začátku sezóny bude McLaren. Avšak pokud bude Red Bull ze začátku ztrácet, věřím že to rychle dožene a v závěru sezóny se dočkáme těsného souboje o titul mezi Norrisem a Verstappenem.

Michal Šik: O titul mezi jezdci se utkají oba piloti McLarenu, Ferrari a Max Verstappen. Mohli bychom se tak dočkat nejdramatičtější sezóny od roku 2012.