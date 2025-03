Pohled: Návrat do minulosti? Verstappen připomíná Schumachera ze druhé poloviny 90. let

Max Verstappen vstoupil do letošní sezony v roli obhájce titulu, ovšem jeho Red Bull mu tentokrát neumožňuje útočit tak, jak by si sám představoval. Přesto nizozemský jezdec nadále pokračuje v tom, co předvádí od poloviny loňského roku – maximalizaci každé příležitosti. A je přitom jedno, zda se bavíme o kvalifikaci, sprintu či velké ceně...

V Číně, kde měl McLaren jasně navrch, Verstappen na favorizovaného Norrise ztratil pouhý jeden bod – právě tyto závodní víkendy mohou být ve finálním zúčtování rozhodující.

Ano, máme za sebou teprve dva závody a je možné, že Verstappen brzy vypadne z boje o titul, ale nezapomínejme, že současné rozložení sil existuje již minimálně od poloviny loňské sezony a z hlediska získávání bodů je trend stále podobný.

Současná situace Verstappena připomíná Michaela Schumachera ze druhé poloviny 90. let. Tehdy se legendární Němec v technicky slabším Ferrari dokázal díky svým mimořádným schopnostem udržet v boji s rychlejšími williamsy a mclareny.

Verstappen dnes čelí obdobné výzvě, ale má to ještě těžší. Kalendář je totiž fakticky dvojnásobný, pokud započítáme i sprintové závody, což nabízí soupeřům mnohem větší prostor napravit případné chyby či problémy a zúročit výkonnostní převahu.

Na rozdíl od Schumacherovy éry je navíc letos v přední části startovního pole více konkurenceschopných vozů. Pro Schumachera nebylo až tak náročné zajistit si místo v pořadí hned za dominantními soupeři. Na druhou stranu dnes však mohou jezdci Mercedesu a Ferrari Verstappenovi i pomáhat, a to tím, že budou jezdcům McLarenu občas odebírat body (to samé samozřejmě platí i o souboji mezi Norrisem a Piastrim). A právě to může letošní sezoně dodat skvělý náboj.