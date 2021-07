Pohání mě to vpřed, nevadí mi to, řekl Hamilton na adresu bučících diváků

Jezdci k posledním kvalifikačním pokusům vyrazili velmi pozdě. Piloti Mercedesu pomalým zahřívacím kolem zdržovali jezdce Red Bullu, na což doplatil Sergio Pérez, který nestihl před vypršením časového limitu najet do měřeného pokusu. Max Verstappen to stihl jen velmi těsně.

Když Hamilton vystupoval z vozu a chystal se k rozhovorům, ozývalo se z tribun bučení a pískot.

„Myslím, že to byla skvělá práce celého týmu včetně Valtteriho, jen jsme se snažili neustále posouvat vůz vpřed,“ řekl Hamilton.

„Kluci v továrně nenechali kámen na kameni. Bylo skvělé sledovat, jak si všechno sedlo, oceňuji také velkou podporu, kterou zde mám. Upřímně, nikdy jsem se při bučení necítil tak dobře. Pohání mě to, takže mi to nevadí.“

Hamilton s Bottasem budou jedinými piloty v nejlepší desítce, kteří budou do závodu startovat na střední sadě pneumatik, ostatní piloti zvolili měkkou sadu.

„Myslím, že měkká sada vydělá do první zatáčky tak pět metrů. Do první zatáčky je to daleko. Myslím, že všichni v top 10 kromě nás startují na měkké sadě, to bylo trochu překvapující. Pro tým je rozhodně skvělé zajistit si po dlouhé, dlouhé době první řadu.“

Letos je to teprve podruhé, kdy budou v první řadě stát oba Mercedesy. Poprvé se tak stalo v Portugalsku, kde byl ale první Bottas a druhý Hamilton.