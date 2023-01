Podrobný přehled trestných bodů před startem sezóny. Nejvíce nahnuté to má Gasly

Jezdci si budou muset v letošní sezóně dávat pozor na trestné body. Nejhůře je na tom Pierre Gasly.

Romain Grosjean je posledním jezdcem, kterému byl ve formuli 1 zakázán start v závodě. Stalo se tak po slavné kolizi z úvodu Velké ceny Belgie 2012 (viz fotografie). Vzpomenete si, kdo ho tenkrát v Monze nahradil? Byl jim tehdejší rezervní jezdec Lotusu Jérôme d'Ambrosio.

F1 později zavedla bodový systém. Pokud jezdec získá 12 bodů, dostane zákaz startu v jednom závodě. Každý bod má platnost přesně jeden rok. Dřívější odečet bodů není možný.

Z jezdců, kteří letos nastoupí, má nejvíce bodů Pierre Gasly – k dosažení limitu pro zákaz startu mu stačí získat už jen dva body. První dva body se mu navíc odečtou až 22. května, což znamená po závodu v Imole, který bude sedmým závodem sezóny.

Na druhém místě je Lance Stroll, kterému se ale první dva body odečtou 9. dubna, na třetím Alex Albon, kterému se první dva body odečtou 26. března.

Nulové bodové konto mají kromě nováčků a navrátilců (které jsme do přehledu nezahrnuli) Bottas, Hamilton a Sainz.

Trestné body

Pierre Gasly

GP Španělska: 2 body

Platnost: 22. května 2023

Důvod: kolize se Strollem

GP Rakouska: 2 body

Platnost: 10. července 2023

Důvod: kolize s Vettelem

GP Rakouska: 1 bod

Platnost: 10. července 2023

Důvod: několikanásobné opuštění trati bez ospravedlnitelného důvodu

GP Japonska: 2 body

Platnost: 9. října 2023

Důvod: překročení rychlosti v podmínkách červené vlajky

GP USA: 2 body

Platnost: 23. října 2023

Důvod: více než 10 délek vozu za safety carem

GP Mexika: 1 bod

Platnost: 30. října 2023

Důvod: vyjetí z trati a získání výhody

Lance Stroll

GP Austrálie: 2 body

Platnost: 9. dubna 2023

Důvod: kolize s Latifim v kvalifikaci

GP Austrálie: 1 bod

Platnost: 10. dubna 2023

Důvod: více než jedna změna směru jízdy při obraně pozice

GP USA: 2 body

Platnost: 23. října 2023

Důvod: kolize s Alonsem

GP Brazílie: 3 body

Platnost: 12. listopadu 2023

Důvod: nebezpečný manévr během sprintu

Alex Albon

GP Saúdské Arábie: 2 body

Platnost: 26. března 2023

Důvod: kolize se Strollem

GP Španělska: 1 bod

Platnost: 22. května 2023

Důvod: několikanásobné opuštění trati bez ospravedlnitelného důvodu

GP Monaka: 1 bod

Platnost: 29. května 2023

Důvod: opuštění trati a získání trvalé výhody

GP Rakouska: 2 body

Platnost: 9. července 2023

Důvod: vytlačení jiného jezdce z trati

GP USA: 1 bod

Platnost: 23. října 2023

Důvod: zkrácení tratě a ponechání pozice

Fernando Alonso

Miami GP: 2 body

Platnost: 8. května 2023

Důvod: kolize s Gaslym

GP Miami: 1 bod

Platnost : 8. května 2023

Důvod: vyjetí z trati a získání trvalé výhody.

GP Kanady: 1 bod

Platnost : 19. června 2023

Důvod: více než jedna změna směru jízdy za účelem obrany pozice

GP Brazílie: 2 body

Platnost: 12. listopadu 2023

Důvod: incident v boxové uličce s Oconem během sprintu

Esteban Ocon

GP Bahrajnu: 2 body

Platnost: 20. března 2023

Důvod: kolize se Schumacherem

GP Monaka: 1 bod

Platnost: 29. května 2023

Důvod: kolize s Hamiltonem

GP Francie: 2 body

Platnost: 24. července 2023

Důvod: kolize s Cunodou

Čou Kuan-jü

GP Saúdské Arábie: 1 bod

Platnost: 26. března 2023

Důvod: získání trvalé výhody opuštěním tratě při souboji s Albonem

GP Rakouska: 1 bod

Platnost: 10. července 2023

Důvod: opakované opuštění trati bez ospravedlnitelného důvodu.

GP Rakouska: 1 bod

Platnost: 10. července 2023

Důvod: opakované opuštění trati bez ospravedlnitelného důvodu

GP Francie: 1 bod

Platnost: 24. července 2023

Důvod: kolize se Schumacherem

Júki Cunoda

GP Velké Británie: 2 body

Platnost: 3. července 2023

Důvod: kolize s Gaslym

GP Itálie: 2 body

Platnost : 9. září 2023

Důvod: nezpomalení pod žlutými vlajkami

George Russell

GP Rakouska: 2 body

Platnost: 10. července 2023

Důvod: kolize s Pérezem

GP USA: 2 body

Platnost: 23. října 2023

Důvod: incident se Sainzem

Kevin Magnussen

Miami GP: 2 body

Platnost: 8. května 2023

Důvod: kolize se Strollem

GP Itálie: 1 bod

Platnost: 11. září 2023

Důvod: vyjetí z trati a získání výhody

Lando Norris

GP Rakouska: 1 bod

Platnost: 10. července 2023

Důvod: opakované opuštění trati bez ospravedlnitelného důvodu

GP Brazílie: 2 body

Platnost : 13. listopadu 2023

Důvod: způsobení kolize s Charlesem Leclercem během závodu

Sergio Pérez

GP Brazílie: 2 body

Platnost: 13. listopadu 2023

Důvod: způsobení kolize s Lewisem Hamiltonem během závodu

Max Verstappen

GP Brazílie: 2 body

Platnost: 13. listopadu 2023

Důvod: způsobení kolize s Lewisem Hamiltonem

Charles Leclerc

GP Japonska: 1 bod

Platnost: 9. října 2023.

Důvod: opuštění trati a získání výhody

Kritika

V souvislosti s Gaslym se o trestných bodech začalo diskutovat. Jezdci si stěžují, že body dostávají i za banality. Řešením je úprava pravidel – respektive prohřešku, za které jsou body udělovány. Jednodušším řešením je pak zvýšení limitu a to i s ohledem na rostoucí počet závodů. Otmar Szafnauer navrhuje 14 až 15 bodů.

„Proběhla jednání a myslím si, že FIA bodový systém určitě přezkoumá,“ řekl Russell, kterého cituje RacingNews365.com.

„Pokud by měl nějaký jezdec dostat zákaz závodu, musí to být za něco zatraceně vážného a rozhodně neřadím Pierra do kategorie nebezpečného nebo bezohledného jezdce.“