Podpora sprintových závodů stoupá, budou schváleny už o víkendu?

Na zavedení sprintových závodů se předběžně pracovalo už od ledna. Současné nálady v paddocku jejich budoucímu konání nahrávají.

Téma zpracovává speciální pracovní skupina, která má za úkol vyřešit veškeré možné problémy a vypracovat finální návrh podoby této novinky. O něm poté budou týmy hlasovat.

O krátkých závodech v paddocku bahrajnského okruhu diskutovali s jezdci šéf F1 Stefano Domenicali a ředitel oblasti motorsportu Ross Brawn, u některých našli podporu, u jiných naopak. Na příklad podle Sebastiana Vettela taková myšlenka „nedává smysl.“

Podle posledních zpráv však má zavedení sprintových závodů většinovou podporou týmů, dokonce se hovoří o tom, že by se sprinty formule 1 mohly uskutečnit v Kanadě, Itálii a Brazílii.

„V posledních pár týdnech proběhlo několik setkání zástupců FIA s představiteli týmů za účelem vyjasnění některých detailů. Ďábel je vždy v detailech,“ rozpovídal se na dané téma šéf týmu McLaren Andreas Seidl.

„Řekl bych, že právě teď leží na stole dobrý návrh. Myslím si, že k rozhodnutí dojde už tento víkend,“ věří bývalý šéf Porsche ve WEC.

Podle šéfa Red Bullu Christiana Hornera je od formule 1 „rozumné“, že zavedení novinky zvažuje pouze pro tři závodní víkendy.

„Z pohledu promotéra chápu, proč to chtějí udělat. Vždy existuje milion důvodů proč něco nedělat. Ale já si myslím, že tento koncept je zajímavý. Jejich úvahy, které zahrnují zavedení sprintů pouze pro tři víkendy, jsou rozumné a zodpovědné. Tak proč to nevyzkoušet? Pojďme do toho!“

Mercedes se k tomuto nápadu v minulosti stavěl spíše skepticky, kvůli komerčnímu potenciálu však začíná Toto Wolff měnit názor.

„Jaké jsou finanční dopady? Jakou roli hrají faktory sledovanosti a show? Jak řekl Christian, má to mnoho výhod a nevýhod. Když dáme hlavy dohromady, tak najdeme řešení, ze kterého budeme všichni profitovat. Všichni se věnujeme formuli 1 a potřebujeme bavit lidi.“