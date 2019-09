Podpora od fanoušků mi byla inspirací k vítězství, říká Vettel

Vettel se dostal do vedení po zastávkách v boxech, když dřívější zastávkou dokázal překonat jak Lewise Hamiltona, tak vedoucího týmového kolegu Charlese Leclerca a dojel si pro první triumf od loňského závodu v Belgii.

Po závodě Vettel poděkoval zejména fanouškům za podporu.

„Skutečně chci poděkovat fanouškům. Posledních pár týdnů pro mě nebylo nejlepších a bylo úžasné dočkat se takové podpory, tolika dopisů a hezkých zpráv,“ řekl Vettel.

„Lidé mi psali vlastní příběhy, kde věci nešly podle plánu, to mi dodalo hodně síly a víry, snažil jsem se to všechno využít v autě a je hezké, když se to vyplatí.“

A na tiskové konferenci pokračoval. „V posledních týdnech jsem dostal spoustu energie jen ze zpráv ze závodního světa, od lidí, které dlouho znám, a hlavně od fanoušků,“ řekl.

„Charles byl velmi silný a bylo správné, že vyhrál poslední dva závody. Věděl jsem, že my jen musíme dělat naši práci a dříve nebo později si to sedne. Jsem rád, že to bylo dříve než později.“

Po porážkách v souboji o mistrovský titul v posledních dvou letech a více než ročnímu čekání na vítězství se začalo spekulovat, zda nebude tato sezóna pro Vettela poslední.

„Nemyslím si, že nám chyběla rychlost. Myslím, že včera jsem mohl odvést lepší práci. Nezapadalo to do sebe, navíc jsem pokazil poslední závod v Monze, to byla moje chyba. Závod je dlouhý a může se stát spousta věcí. Nakonec, je to součást hry,“ pokračuje.

„Rozhodně jsem měl letos chvíle, kdy jsme se trápil, věděl jsem, že se mohu zlepšit. Nakonec to ale nebylo tak špatné, jak si možná lidé dali dohromady.“

Foto: Getty Images / Clive Mason