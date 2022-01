Podle Zaka Browna si za Abú Dhabí mohou týmy z velké části samy

„Nikoho netěší nekonzistentnost v dodržování pravidel, kterou si však týmy zvykly využít ke konkurenční výhodě,“ napsal Brown na stránky McLarenu.

„Už dříve jsem řekl, že týmy mají příliš velkou moc a je třeba ji omezit. Máme významnou roli při tvorbě pravidel a řízení formule 1 a tento vliv se ne vždy řídí tím, co je pro sport celkově nejlepší.“

„Ano, s týmy by to mělo být konzultováno a jejich informované názory by měly být brány v úvahu, zejména pokud jde o dlouhodobé strategické otázky. Někdy to však vypadalo, že sport je řízený určitými týmy.“

„Nezapomínejme, že my, týmy, jsme přispěly k nekonzistenci v dodržování pravidel stejně jako kdokoli jiný. Právě týmy vyvíjely tlak na to, abychom se za každou cenu vyhnuli dojíždění závodů pod safety carem. Byly to týmy, kdo hlasoval pro mnoho pravidel, na které si stěžovaly.“

„Jsou to týmy, které využívají televizní vysílání rádiových zpráv řediteli závodu, aby se pokusily ovlivnit penalizace a výsledky závodů, a to až do té míry, že přehnaně vzrušený šéf týmu vyvíjel nátlak na činovníky závodu.“

„Občas to vypadalo spíše jako pantomimický konkurz než jako vrchol světového sportu.“

Podle Browna by zvolení nového prezidenta FIA mělo být vnímáno jako šnce pro reformu fungování F1.

„Je zřejmé, že se soustředíme na události z Abú Dhabí z konceminulé sezóny, které jsou předmětem vyšetřování FIA, ale to byl podle mého názoru spíše symptom než příčina. V posledních několika letech se projevily systémové problémy týkající se sladění a vyjasnění toho, kdo vytváří pravidla – zda FIA nebo týmy.“

„Známky organizačních potíží bylo možné pozorovat při Velké ceně Austrálie 2020 a při loňské Velké ceně Belgie, které se vyznačovaly zdánlivou nepřipraveností na probíhající události a dočasnou netečností při řešení.“

„Větší vyjasnění rolí FIA a F1 a potřeba většího vedení sportu budou nepochybně na pořadu dne pro Muhammeda bin Sulajima a Stefana Domenicaliho a jejich týmy.“

„Předchozí vedení uplatňovala převážně autokratický styl řízení, takže pro nasměrování sportu správným směrem bylo nutné zaujmout konzultativnější přístup k týmům a zúčastněným stranám. Nyní se však podařilo sport úspěšně přenastavit, a proto je třeba se vrátit k silnějšímu, direktivnějšímu vedení a řízení na vrcholové úrovni sportu.“

Na titul McLaren zatím nemá

McLaren vloni přišel o třetí místo, ale dokázal vyhrát závod a dokonce jako jediný získat double. Brown si však nemyslí, že by mohl letos bojovat o titul.

Stáj z Wokingu podle něj stále ztrácí nejen na trati ale také v infrastruktuře. Nedávno musel McLaren propouštět, prodat své sídlo a půjčit si. Nyní už je na tom finančně dobře. Také se spekuluje, že ho chce koupit Audi.

„Nemyslím si (že šampionát je realistický cíl),“ řekl Brown pro RACER. „Z hlediska naši infrastruktury stále ztrácíme – konkrétně náš aerodynamický tunel. Je to natolik kritický prvek vývoje vozu, že nás v tom brzdí.“

„Je to tak, jak to je. Uděláme, co bude v našich silách, ale s naší infrastrukturou jsme dost zaostali. Teď, i když jsme všechno nakoupili, trvá implementace dlouho a větrný tunel je ještě pár let daleko.“

„Můžeme vyhrát závod? Vloni jsme jeden vyhráli přesvědčivě, skoro dva.“ Brown uvedl, že nechce nic předvídat a mít silácká prohlášení. „Naším cílem je být konkurenceschopnější než loni. To je náš cíl.“