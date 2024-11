Podle Zaka Browna by měl Max Verstappen závodit jako šampion

Poté, co Max Verstappen za své počínání v soubojích s Landem Norrisem obdržel dvě 10sekundové penalizace, se výkonný ředitel konkurenčního McLarenu Zak Brown nechal slyšet, že by měl úřadující mistr světa změnit styl svého závodění.

„Max je opravdu skvělý závodník, že nemyslím si, že musí jezdit zrovna takhle. Ať zkrátka jezdí jako šampion, kterým je! Je to zbytečné, všechny to ohrožuje a není to čisté závodění. Tresty, které dostal, mi tak přišly adekvátní,“ uvedl Brown v rozhovoru pro streamovací platformu Viaplay.

Americký obchodník tak navázal na výzvu, kterou po červencové Velké ceně Maďarska směřoval k Verstappenovi po jejich vzájemném souboji Lewis Hamilton. Také sedminásobný mistr světa tehdy uvedl, aby se Nizozemec „choval jako mistr světa.“

„Klobouk dolů před stewardy FIA (posuzující souboje mezi Verstappenem a Norrisem v Mexiku, pozn. red.) a přejme si čisté a tvrdé závody po zbytek roku,“ dodal Brown.

Se stylem, kterým se v soubojích prezentuje Verstappen, není spokojen ani bývalý závodník a současný televizní expert Martin Brundle.

Ten ve svém sloupku pro web Sky Sports F1 uvedl:

„Vím, že Maxovi je jedno, co si kdo myslí, ale mrzí mě, když takhle jezdí. Je to několikanásobný šampion, má v malíčku víc řidičského talentu než většina z nás, ale jeho odkaz bude poskvrněn tímhle sportovním přístupem, což je škoda.“