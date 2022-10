Podle Wolffa zůstane Hamilton ve F1 ještě velmi dlouho

Diskuse o tom, kdo v budoucnu nahradí Lewise Hamiltona u Mercedesu, zřejmě nejsou aktuální.

Lewis Hamilton má 37 let, takže je o čtyři roky mladší než Fernando Alonso, který v neděli odstartoval do rekordního 350. závodu. Alonso by měl zůstat ve F1 ještě minimálně dva roky.

Občas se objeví spekulace, že by mohl Hamilton skončit a to zejména v situaci, kdy by získal osmý titul a překonal tak Michaela Schumachera. Podle Tota Wolffa ale Hamiltonův odchod do důchodu není na stole.

„Jsem si naprosto jistý, že Lewis s námi může vyhrát osmý titul mistra světa,“ řekl Wolff pro Press Association.

„Nepůjde jinam, a pokud mu poskytneme auto, které bude konkurenceschopné, a bude moci bojovat o vítězství, vyhraje více titulů.“

„Pro něj je důchod ještě daleko. Ale ptá se sám sebe: ‚Jsem ještě spokojený se svými výkony?‘ Jakmile dospěje k závěru, že ne, bude první, kdo to řekne.“

Wolff dodal, že si je jistý, že Hamilton zůstane v F1 i po sezóně 2023, navzdory svému věku.

„Nepochybuji o tom, že prodloužíme (po roce 2023). Dnešní věda může přimět sportovce, pokud jsou disciplinovaní, dostat se mnohem dál než v minulosti.“

„Podívejte se na Fernanda Alonsa. Je mu 41 a je stále skvělý, takže není pochyb, že Lewisovi zbývá ještě mnoho let."

Wolff prozradil, že Hamilton navrhl, že by mohl zůstat v F1 s Mercedesem ještě několik let.

„Výhodou je, že spolu hodně mluvíme,“ řekl Wolff. „Zrovna minulý týden jsme si sedli a on řekl: ‚Podívej, mám energii ještě na dalších pět let, co ty na to?‘ V průběhu času jsme spolu vyrostli. Jsme vůči sobě naprosto transparentní.“

„Lewis bude první, kdo řekne ‚Už to nemůžu dělat‘ – protože bude mít pocit, že už nemá reakce, nebo ho to prostě přestalo bavit a vyrůstá další generace, která je velmi silná.“

„Nepochybuji o tom, že když se dohodneme na prodloužení smlouvy, což se určitě stane, vždy budeme velmi otevřeně diskutovat o naši společné budoucnosti.“