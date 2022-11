Podle Wolffa ztrácí Mercedes na Red Bull měsíce vývoje

Mercedes letos nezíská žádný z titulů. S Ferrari bojuje o druhé místo v Poháru konstruktérů.

Mercedes letos zatím nevyhrál žádný závod. Přesto je stále ve hře o druhé místo v šampionátu týmů.

Toto Wolff věří, že jeho tým čeká těžký boj i v příští sezóně, protože většinu té letošní strávil snahou diagnostikovat a následně vyřešit problémy vozu W13.

Wolff už dříve prozradil, že hlavní příčinou deficitu, který Mercedes v roce 2022 měl, bylo jediné rozhodnutí přijaté v říjnu 2021. Předpokládá se, že souviselo s konstrukcí podlahy.

„Red Bull má určitě výhodu, ale věříme, že chápeme, odkud ten rozdíl pochází,“ řekl Toto Wolff, kterého cituje RacingNews365.com.

„Red Bull na svůj vůz nasazuje chuťovky a my jsme ztratili osm až deset měsíců z hlediska vývoje, protože jsme nemohli přijít na to, co je s naším vozem špatně. Určitě je to výzva, ale hrajeme dlouhou hru a to platí i pro naše jezdce. Nechci hodnotit výkonnost týmu na základě jednoho víkendu nebo roku, ale na základě toho, jak se nám dlouhodobě daří vyhrávat šampionáty.“

Mercedes je stále ve hře o druhé místo. Dva víkendy před koncem sezóny ztrácí na Ferrari 40 bodů, přičemž v posledních dvou závodech snížil náskok italské stáje o 27 bodů.

„Určitě by to byla útěcha,“ řekl Wolff o případném druhém místě. „Protože Ferrari mělo na začátku sezony nejrychlejší vůz a skončit před nimi by bylo skvělé, ale není to naše hlavní priorita. Tou je porozumět vozu a mít rychlé auto na trati.“