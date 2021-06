Podle Wolffa udělala Honda obrovský krok vpřed. Horner nechápe, co tím myslí

Okruh Paula Ricarda nemůže z pohledu statistik označit za typický okruh pro Mercedes. Před letošním závodem se tam jelo v současné éře jen dvakrát. Oba závody sice vyhrál Lewis Hamilton, ale podobné statistiky najdeme s ohledem na dominanci Mercedesu u většiny okruhů.

Přesto byli všichni zvědaví, co se stane. Pole position nakonec získal Max Verstappen. A to přesto, že začaly platit přísnější pravidla ohledně ohebnosti zadních křídel i měření tlaků pneumatik, což jsou věci, na které upozorňoval Mercedes v souvislosti se svým největším rivalem.

Red Bull ve Francii vsadil na trochu odvážnější strategii. Nemyslíme tím jen dvě zastávky, ale také nastavení. Jezdil s menším přítlakem, což bylo pěkně vidět na zadním křídle



Zadní křídla Red Bullu a Mercedesu v Le Castellet. Foto: Getty Images

Wolff zmiňuje pohonnou jednotku

Toto Wolff ale přišel z jiným a možná nejméně očekávaným vysvětlením úspěchu Red Bullu.

„Udělali obrovský krok vpřed se svou pohonnou jednotkou – zavedením druhé pohonné jednotky. A jejich závodní vůz je dobrý, o tom není pochyb,“ řekl Toto Wolff.

Před pár lety by to bylo možné. Týmy nasazovaly v průběhu sezóny vylepšené motory. Vloni byl ale vývoj pohonných jednotek omezen – týká se to snížení času na testovacích stolicích ale také nasazování různých verzí. Zjednodušeně řečeno dnes týmy jezdí po celou sezónu se stejnou specifikací pohonné jednotky.

Honda nasadila oběma týmům ve Francii nové pohonné jednotky, což Mercedes udělal už v Baku.

„Nevím, na co naráží,“ reagoval Christian Horner na Wolffova slova. „Nemůžeme dělat pokroky. Jde o stejnou specifikaci jako u první jednotky. Použili jsme mnohem menší zadní křídlo, proto jsme byli silní na rovinkách.“

„Na straně týmu zavádíme nové díly,“ řekl technický šéf Hondy Tojoharu Tanebe, kterého cituje Motorsport.com.

„Pohonná jednotka je stále stejná, ale pro každý závod se učíme lépe využívat energetický management atd.“