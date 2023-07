Podle Wolffa se Verstappen v rozstřelu mstil Hamiltonovi

Toto Wolff si myslí, že se Max Verstappen v rozstřelu dopustil faulu ze msty.

Jezdci Mercedesu si ze sprintu odnesli jen jeden bod. George Russell dojel na osmém místě. Na nepříliš dobrý výsledek bylo zaděláno už v rozstřelu. Russell měl technické problémy a Hamilton nepostoupil z první části.

Podle Tota Wolffa se na konci první části Verstappen dopustil „faulu ze msty“. Co se stalo? Do konce SQ1 zbývalo asi 15 sekund. Hamilton a Verstappen byli v závěru okruhu, ale každý v jiné situaci. Verstappen byl průběžně osmý a dokončoval měřené kolo, které ho o pár sekund později dostalo na průběžnou první pozici.

Hamilton byl v té době 12. a chystal se na poslední pokus. Při tom v poslední zatáčce zřejmě částečně zdržel Verstappena.

Verstappen na cílové rovince nezpomalil a na jejím konci se objevil těsně vpravo vedle Hamiltona. Toho dokonce předjel a objevil se pak vlevo na vnějšku první zatáčky. Podle Wolffa to bylo „ze msty“.

Wolff uvedl, že tým Hamiltonovi neposkytl správné informace o pozicích dalších jezdců.

„Nikdo nechce nikomu stát v cestě, protože když někomu překážíte, dostanete penalizaci,“ řekl Wolff, kterého cituje RacingNews365.com.

„Na druhou stranu v první zatáčce šlo o faul z pomsty. Šlo jen o to, aby mu zničili kolo. V prvním případě nešlo o úmysl, ve druhém to úmysl byl.“

„Ale koho to zajímá? Podívali jsme se na to, ale na našem závodě to nic nemění. Příští týden se o tom bude mluvit na poradě jezdců.“

Pokud jezdec dokončí měřené kolo, tak obvykle pustí nohu z plynu, což Verstappen neudělal.

„Zablokoval mě v poslední zatáčce, takže jsem musel víc brzdit a ztratil jsem asi tři desetiny, takže to nebylo ideální,“ řekl Verstappen, kterého cituje Sky Sports.

Jezdec Red Bullu odmítl, že by Hamiltona blokoval, natož že by tak udělal schválně. Verstappen uvedl, že si nebyl jistý, zda jeho čas bude stačit, a tak začal další měřené kolo. Verstappenův čas ale nakonec stačil na druhé místo – a postupovalo 15 jezdců. Bylo nereálné, že by se propadl z prvního na šestnácté místo.

„Na hodinách bylo ještě několik sekund, takže jsem si nebyl jistý, jestli ten čas na kolo bude bezpečný. Chtěl jsem proto pokračovat, ale došel mi čas, prostor, když byla auta takhle u sebe, což byla trochu škoda.“