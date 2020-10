Podle Wolffa nedosáhl Hamilton rekordu jen díky autu

Lewis Hamilton má od roku 2014 k dispozici dominantní auto. Podle Wolffa ale není správné říkat, že Hamilton vděčí za své tituly a vítězství jen vozům, které mu staví Mercedesu.

„Podle mého názoru to není zcela fér,“ řekl Wolff. „Vyhrávat závody a mistrovství je v tomto sportu vždy výsledkem týmové práce. Musíte se ale dostat do pozice, ve které skončíte v nejlepším autě.“

„Můžete tady vidět spoustu talentovaných a kvalifikovaných jezdců, kteří se rozhodli špatně, nikoliv dobře. V tomto ohledu to byl on, kdo se k nám připojil v roce 2013, a je to on, kdo sedí v autě a je schopen na trati podávat výkony pomoci techniky, kterou mu poskytujeme.“

„Nedosáhli bychom rekordů, které máme, a on by pravděpodobně nedosáhl rekordů bez tohoto správného auta, tečka. Nechci brát v úvahu komentáře, které říkají ‚řídí Mercedes, je zřejmé, že vyhrává tolik závodů.‘ Jezdci, kteří to říkají, by měli analyzovat, proč si nenašli cestu do Mercedesu.“

„Je neuvěřitelné, že Lewis dosáhl těchto 91 vítězství. Michael pro mě stojí nade vším. Je to ikona.“

„Vloni jsme vyrovnali rekord Ferrari, on vyrovnal tento rekord, což je téměř neskutečné. Rekordy jsou tady, aby se překonávaly. Myslím, že to řekl i Michael. A Lewis stále pokračuje.“

„Možná je ve školce nebo ve škole někdo, kdo jednoho dne Lewisův rekord překoná... a tak by to mělo být.“

Užil si souboj Hamiltona a Bottase

Lewis Hamilton na startu svedl souboj s Bottasem, který byl neúspěšný. Týmového kolegu překonal až později poté, co probrzdil. Následně Bottase potkal problém – tým má podezření na MGU-H.

Souboj v prvních zatáčkách si Wolff podle svých slov užil. „Užíval jsem si závodění mezi nimi dvěma, protože jsem nikdy nepochyboval o tom, že nedojde ke kontaktu,“ řekl Wolff pro Motorsport.com.

„Tito muži se navzájem respektují. Velmi dobře vědí, jaké jsou hranice v tomto týmu. Lewis zabrzdil trochu pozdě, zablokoval kola, čímž vytlačil Valtteriho, ale Valtteri se svým stylem jezdce rallye držel nohu dole a zasloužil si pozici. Bavilo mě to.“