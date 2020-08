Podle Wolffa nakonec žádný odvolací soud kvůli Racing Pointu nebude

Na začátku mělo být pět odvolání proti rozhodnutí sportovních komisařů ve věci brzdových kanálků Racing Pointu. V případě Williamsu a McLarenu ale zůstalo jen u záměru a oficiální protest podán nebyl. Renault pak sice oficiální protest podal, ale tento týden ho stáhl. V tuto chvíli jsou tak na stole jen dvě platná odvolání – od Ferrari a Racing Pointu.

Novinář Mark Hughes spekuluje, že Ferrari ve skutečnosti nejde o brzdové kanálky a ani o kopírování vozů ale o žetony. Vývoj vozu je pro příští rok omezen žetony. Týmy mohou změnit jednu až dvě věci na svém voze (netýká se aerodynamiky).

Racing Point ale odebírá rok staré díly od Mercedesu, a tak dostane některá vylepšení bez nutnosti využití žetonů a ty pak může použít na něco jiného.

Podle Tota Wolffa nakonec žádný odvolací soud nebude. „Myslím, že je to součást politiky a formule 1,“ řekl Wolff pro Sky. „Bylo to trochu o tlaku proti výkonu Racing Pointu, který je v této sezoně opravdu vynikající.“

„Není to o brzdových kanálcích. Myslím, že odvedli opravdu dobrou práci. Můžete vidět, jak blízko jsou od nás. Myslím, že je to dobrá skupina lidí, kteří v minulých letech jezdili s nízkým rozpočtem, což je omezovalo. To je důvod, proč stáhli ztrátu.“

„Myslím, že se to příští týden snad vše vyřeší. Neočekávám, že to půjde na ICA (odvolací soud, pozn. redakce).“

Na otázku, zda očekává, že Ferrari bude následovat Renault a stáhne protest, Wolff odpověděl, že neví.