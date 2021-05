Podle Wolffa Mercedes ve strategii nechyboval. Hamiltona srazila vysoká degradace pneumatik

Lewis Hamilton stejně jako někteří další přišel zdarma ke dvěma pozicím. Jednu získal poté, co Leclerc neodstartoval do závodu. Druhou pak po odstoupení Bottase. Současně však ztratil dvě pozice poté, co soupeři provedli overcut. Překonali ho Vettel a Pérez.

Mercedes zažil špatný víkend. Důsledkem je ztráta vedení v obou šampionátech.

Hamilton byl nespokojený už po kvalifikaci, kdy svůj tým kritizoval za nastavení. Měli prý zvolit jiný přístup. Wolff to odmítl.

„Myslím, že by to v kvalifikaci dopadlo lépe, v závodě bychom více trpěli,“ řekl Wolff. „Směr, o kterém jsme uvažovali, bylo větší zahřívání pneumatik, což se nám pak nakonec v kvalifikaci podařilo, ale ne dost dobře.“

„Podle předpovědi kol měl Valtteri nakročeno k pole position. Ale dnes jste viděli, že degradace byla horší než u všech ostatních vozů, takže to nebylo řešení.“

Wolff hájí rozhodnutí týmu povolat jezdce do boxů relativně brzy (ve 30. a 31. kole).

„Na Valtteriho voze jsme byli s pneumatikami na konci a na Lewisově voze, když jsme po zastávce analyzovali pneumatiky, už také nic nezbylo.“

Hamilton nejen ztratil pozice, ale po celý závod jezdil za Gaslym. „Na předjetí Gaslyho nebylo dost výkonu. Je to frustrující. Jste zaseknutí za autem, které je téměř o dvě sekundy pomalejší, a prostě není cesta, jak ho předjet.“

„Náš výkon by na normální trati pravděpodobně stačil na to, aby se vrátil na stupně vítězů, protože máme v autě rychlost, ale jakmile se tady zaseknete na nějaké pozici, tak pak jen jedete ve vláčku.“