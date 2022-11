Podle Wolffa měl Mercedes v Mexiku největší šanci na vítězství. Zvolil špatnou strategii?

Mercedes odjRdel závod na středních a tvrdých pneumatikách, což se ukázalo jako nepříliš dobrá volba.

Red Bull zvládl odjet závod na měkkých a středních. Verstappen pak Hamiltona porazil s poměrně solidním náskokem. Je ale pravdou, že vůz Red Bullu je k pneumatikám poměrně dost šetrný.

Mercedes spoléhal na to, že jezdci Red Bullu budou muset ke konci závodu znovu zajet do boxů nebo že jejich pneumatiky ztratí výkon, ale jak Max Verstappen, tak Sergio Pérez dokázali dojet do cíle.“

„S Lewisem jsme byli pod tlakem, abychom to udělali,“ řekl Wolff o dřívější zastávce Hamiltona pro Sky Sports F1. „Nemysleli jsme si, že by střední mohla vydržet až do konce. Bylo překvapivé, jak Pérez tlačil na pneumatiky a ony stále držely.“

„Myslím, že strategie s jednou zastávkou v kombinaci střední – tvrdá, vypadala jako správná. To, že střední na konci vydržela tak dlouho, mě překvapilo.“

„Diskutovali jsme o tom, zda je kombinace měkká – tvrdá schůdná pro strategii s jednou zastávkou, a mysleli jsme si, že to nepůjde, takže o měkké – střední jsme ani nepřemýšleli.“

Ricciardo stejně jako jezdci Mercedesu startoval na střední. Poté ale přezul na měkké a dokázal se dostat nahoru a dokonce si vyjet dostatečný náskok, díky kterému ho penalizace za kolizi s Cunodou nic nestála.

Wolff uvedl, že Mercedes se mohl rozhodnout „ztratit více času na střední pneumatice a vydržet tam ještě pět nebo šest kol a pak zkusit zajet 30 kol na měkké“, jako to udělal Ricciardo, ale podle něj „nebylo jisté, že vydrží“ až do konce závodu.

Stříbrné šípy mají nyní už jen dvě šance na zisk prvního letošního vítězství, ale Wolff řekl, že simulace naznačují, že Mexiko bylo jeho nejlepší šancí.

„Podle simulací to vypadá, že ano. Ale vidíme trend, vidíme, že jsme schopni být konkurenceschopní. Jsem opravdu hrdý na tým za to, co tento víkend dokázal. Experimentovali jsme se spoustou věcí, kluci od motorů opravdu posunuli hranice, aby nám také poskytli maximální výkon.“