Podle Wolffa je trest pro Red Bull nízký. Největším odstrašením je poškození pověsti

Red Bull dostal za překročení rozpočtového stropu pokutu 7 milionů dolarů. Přijde také o 10 % z času v aerodynamickém tunelu.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

„Myslím, že co se týče jakéhokoli trestu, je to pro nás příliš málo,“ řekl Wolff pro Motorsport.com. „Pro ně to bude příliš mnoho.“

„Jakékoli zkrácení času v aerodynamickém tunelu bude na škodu. V této fázi je těžké posoudit, jak moc to bude škodlivé.“

„Myslím, že v absolutních číslech je 7 milionů dolarů hodně peněz. Pro Red Bull to ale možná v širším měřítku, s ohledem na investice do pohonné jednotky a týmu, tak není."

Wolff souhlasil s tím, že výsledek poslouží jako vhodný odstrašující příklad pro ostatní týmy a pomůže zajistit, aby byl rozpočtový strop v budoucnu dodržován.

„Myslím, že součet sankcí je odstrašující, sportovní sankce a v menší míře i finanční pokuta. Nejdůležitější je ale pravděpodobně poškození pověsti, které vzniká. Žádný tým se k tomu nebude chtít přiblížit, protože samozřejmě žijeme v transparentním světě. Naši akcionáři nebo partneři vyžadují dodržování předpisů.“

Argumenty Red Bullu Wolffa nepřesvědčily. „Devět týmů dodrželo předpisy a zůstalo pod limitem. Tohle je sport mezních zisků a všechno ostatní jsou jen řeči. Neexistuje žádná polehčující okolnost.“

„Za pozitivní považuji silné vládnutí. Nic nebylo zameteno pod koberec. FIA zůstala v čele procesu. A myslím, že i když je administrativa ve funkci teprve deset měsíců, je velmi povzbudivé vidět, jak se věci daří realizovat.“