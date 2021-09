Podle Wolffa by měl Hamilton na suché trati problém Norrise předjet

„Velká gratulace Lewisovi ke stému vítězství,“ řekl Wolff. „To, čeho jsme svědky, je prostě ohromující. Bude se o tom mluvit ještě několik dní, ale teprve po letech si uvědomíme, že jsme všichni byli součástí této cesty.“

„Cesty, kterou zatím žádný jiný jezdec v historii F1 neabsolvoval. To je víc než vítězství v závodech a vítězství v šampionátu, to je ta velmi lidská část toho všeho.“

Hamilton byl za Norrisem. Poté přišel déšť a Norris zůstal déle na pneumatikách do suchých podmínek, což rozhodlo.

„Pokud jde o závod, myslím, že na suchu by bylo obtížné dostat se před Norrise, protože Lewis měl problém předjet Ricciarda i s DRS. Norris zvládl závod velmi dobře, kdo ví, co by se stalo, kdyby déšť nepřišel, ale stalo se.“

„Takové rozhodnutí je nesmírně těžké, na polovině okruhu začalo mrholit, ale rozhodli jsme se a vyplatilo se to.“