Podle Vowlese by měl být Colapinto příští rok na startovním roštu. I kdyby obíral Williams o body

Franco Colapinto nahradil Logana Sargeanta a předvádí dobré výkony. V Austinu v rozstřelu porazil Albona a dostal se až do třetí části. Tam se roztočil (podobně jako dříve Albon) a obsadil 10. místo.

Příští rok bude za Williams jezdit vedle Albona Carlos Sainz. Colapinto má tak dvě možnosti – sehnat si sedačku jinde nebo zůstat u Williamsu v roli rezervního jezdce, závodit případně v jiných sériích a zaměřit se na rok 2026.

Volná sedačka je stále u Sauberu. Kandidátů na volné místo je ale více.

Šéf Williamsu James Vowles chce vidět Colapinta příští rok závodit ve F1.

„Rozhodně to není vyloučené,“ odpověděl Vowles na otázku Autosportu, zda by se Colapinto mohl příští rok objevit na startovním roštu.

„Záleží to spíše na jednom nebo dvou dalších týmech. Nechci toho prozrazovat mnoho, ale z mého pohledu si během několika závodů rozhodně zasloužil místo na startovním roštu.“

„Ještě nedokončil růst, bude stále rychlejší a rychlejší a myslím, že ostatní týmy na startovním roštu to vědí. Takže i když by nám ubíral body, je to profesionální závodník a měl by závodit ve Formuli 1. Je to jednoduché.“

„Když jsme ho v Silverstonu poprvé posadili do auta, člověk se na něj podíval a řekl si: ‚Ježíši, to je tak rychlý‘.“

„Ale v prvním tréninku nemáte na svých bedrech žádný tlak. Co se stane, až bude pod tlakem? Od té doby byl... Singapur je pravděpodobně nejtěžší závod, kde můžete někoho hodit do hluboké vody, a on v podstatě hned napoprvé dodal téměř dokonalý výsledek.“