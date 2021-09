Podle Villeneuva Verstappen penalizaci dostat neměl. Trestali následky, říká

Max Verstappen dostal za kolizi penalizaci a na startu Velké ceny Ruska klesne o tři místa. Podle Villeneuva trest dostat neměl. Na incidentu podle něj měli podíl oba jezdci.

„Max byl agresivní. Mohl střihnout zatáčku, ale pak by se musel vzdát své pozice,“ řekl Villeneuve pro Corriere della Sera. „Lewis mu mohl dát o deset centimetrů více prostoru, ale chtěl zůstat vpředu. Nemůžete někoho trestat tím, že si budete myslet, že to udělal schválně, když kontakt začne metry před tím, než se manévr stane úmyslným.“

Villeneuve se domnívá, že FIA posuzovala spíše následky incidentu než samotný manévr.

„Dali mu trest, protože kolo Red Bullu přeletělo Hamiltonovi přes hlavu. Říkali, že by se nemělo soudit podle následků, ale oni to udělali.“

Kanaďan úplně nesouhlasí ani s penalizací, kterou dostal v Silverstonu Hamilton za první letošní kolizi mezi oběma jezdci.

„Nevím, to byl také nedobrovolný manévr. Byla to chyba a vadí mi, že se trestají chyby.“

„Lewis takové chyby obvykle nedělá, stává se mu to jen s Maxem. Verstappen byl vždy velmi agresivní, ale s Hamiltonem je ještě agresivnější. Když pak ty dva dáte dohromady v zatáčce, začnou to přehánět. Ale takové momenty k formuli 1 patří. Pokud za to dáte pokaždé penalizaci, tak už nebudou závodit, protože si netroufnou předjíždět.“

Villeneuve dostal i dotaz, koho považuje za favorita na titul. „Verstappen je lepší, neudělal žádnou skutečnou chybu. Vždy útočil. Na druhou stranu Lewis vykazuje slabiny a u Mercedesu je to také více než u Red Bullu.“

„Po Rosbergovi to měl snadné. Možná trochu zaspal, letos se probudil. Zůstává však fenoménem.“

Villeneuve si nemyslí, že by současná rivalita byla podobná soubojům Prosta a Senny.

„Jejich rivalita přesáhla všechny meze, byla v ní nenávist a ochota hrát špinavou hru. Mezi Lewisem a Maxem tomu tak není. Doufám, že uvidím více soubojů, které nebudou končit v bariérách.“

F1 uveřejnila 360stupňové video

Video je z kamer na nose vozu. Má dvě části. Na druhou přepnete šipkou uprostřed vpravo.