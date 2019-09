Podle Villeneuva mladí jezdci odkojeni na simulátoru hodně riskují. Norris nesouhlasí

Mladí jezdci podle Villeneuva více riskují, protože byli vychováni v prostředí simulátorů.

„Místo toho, aby nechali mladé jezdce testovat, sedí týden v závodním simulátoru,“ řekl Villeneuve pro belgický kanál RTBF. „Když se dostanou na závodní trať, chovají se, jako kdyby byli stále v simulátoru.“

„Hodnocení nebezpečí, enormního rizika, které podstupují, když vyjedou na závodní trať, už není stejné.“

Lando Norris se pohybuje v prostředí závodních simulátoru i ve volném čase a s Villeneuvem nesouhlasí. Podle něj je to spíše hledání důvodů a se simulacemi to nesouvisí.

„Bezpečnost je mnohem lepší, zejména ve srovnání s tím, kdy závodil on,“ řekl pro Motosport.com. „Není to tak, že bychom na to úplně zapomněli. Nejedeme na plný plyn s tím, že se o nic nestaráme. Stále si uvědomujeme, jaké nebezpečí to je.“

„Všechno je bezpečnější, takže někdy riskujete více než jindy. Nevím, co přesně se stalo o víkendu a ani o tom nechci moc mluvit, ale jsem si jistý, že nikdo neudělal nic hloupého nebo riskantního.“

„Myslím, že to bylo něco malého, co se změnilo v něco velkého. Nemyslím si, že je to proto, že jsme mladší, máme větší strach, nebo menší strach. Byla to smůla. To je vše.“

Norrisův pohled sdílel také Lewis Hamilton, který prý s Villeneuvem nesouhlasil snad nikdy. Podle něj jsou jezdci různí, mladší se možná bojí méně, ale nesouvisí to se simulátory.

„Podívejte se na malé děti na sjezdovce. Nemají strach. Totéž platí pro jezdce bez ohledu na věk. Jak stárnete, strach se trochu zvyšuje, ale kvůli simulátoru nemáte větší, nebo menší strach.“

Foto: Getty Images / Charles Coates