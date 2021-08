Podle Villeneuva by vedle Hamiltona mohl příští rok jezdit Lance Stroll

Lewis Hamilton nedávno podepsal smlouvu na další dva roky. Předpokládá se, že vedle něj bude jezdit George Russell, ale velkým překvapením by nebylo ani pokračováni Valtteriho Bottase. Pokud Fin u Mercedesu skončí, mohl by podle spekulací zamířit do Alfy Romeo.

Jacques Villeneuve však přichází s jinou hypotézou. „Podle mě by se mohl Bottas přesunout do Astonu Martin místo Lance Strolla, který by šel do Mercedesu,“ uvádí pro Libero Quotidiano.

Villeneuve vychází z toho, že Wolff je dobrý přítel Lawrence Strolla. „Snem Strolla seniora, který je Totu Wolffovi velmi blízký, je vidět svého syna vyhrávat šampionáty. A Toto potřebuje místo pro Valtteriho. Hamiltonovi se Russell jako týmový kolega určitě nelíbí. Lepší je někdo jako Bottas, který mu nedělá problémy.“