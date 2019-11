Podle Vettela existuje snaha jeho vztah s Leclercem dramatizovat

„Je zřejmé, že to, co se stalo, je nešťastné,“ řekl Vettel. „Chceme se ujistit, že se to už nestane. To je jasné a nejdůležitější.“

„Klíčové pro mě je, že spolu vycházíme, nemáme mezi sebou problém. Vím, že zvenčí je snaha udělat okolo toho humbuk, ale interně není důvod k obavám.“

„Myslím si, že ponaučení je, že pokud vzájemně závodíme, musíme si nechat více prostoru, abychom se ujistili, že se nedotkneme, protože to samozřejmě byl jen velmi malý dotyk, ale dopadlo to špatně.“

„Oba jsme dospělí. Mluvili jsme spolu, mluvili jsme s Mattiem. Myslím, že jsme se pokusili to probrat co nejvíce a pokusili jsme se jít dál. A je jasné, že se chceme ujistit, že se nám to už znovu nestane.“

Foto: Getty Images / Charles Coates