Podle Vettela Binotto neříká pravdu, když zdůvodňuje jeho konec u Ferari

Jedním z hlavních témat před závodem v Rakousku byl konec Sebastiana Vettela u Ferrari na konci tohoto roku.

Mattia Binotto ho zdůvodnil současnou situací. Ještě na konci loňského roku měl být Vettel pro Ferrari první volbou. Poté ale přišla koronavirová krize a vše se změnilo.

Je pravdou, že ukončením spolupráce s Vettelem Ferrari ušetří nemalé finanční prostředky, ale je otázkou, zda právě to je pro Ferrari nyní hlavní problém. Binotto navíc argumentoval i snížením rozpočtového stropu. Do něj se ale mzdy jezdců vůbec nezapočítávají.

Vettel v Rakousku uvedl, že ho konec u Ferrari překvapil. Mattia Binotto mu prý jednoho dne zavolal a oznámil mu, že už s jeho službami pro rok 2021 nepočítají.

„Ano, to jsem řekl,“ uvedl Vetttel pro ServusTV. „Myslím, že posledních pět let nepřineslo to, co jsem si myslel, že je cíl obou stran. Přesto si myslím, že by bylo v každém případě možné pokračovat a pracovat na tomto cíli.“

„A stejným způsobem mi to také bylo sděleno. Bylo mi řečeno, že chceme pokračovat. Pak mi z ničeho nic zazvonil telefon a bylo mi řečeno, že nebude žádná nabídka, že nebude žádná budoucnost.“

„V první chvíli mě to překvapilo. Podmínky s koronavirem a tak dále – nechci se v tom už vrtat, ale nemyslím si, že tohle bylo až tak rozhodující.“

„Objevily se spekulace, že jsme se nemohli shodnout na finančních aspektech. Tohle ale nebyl vůbec problém a nebyl by to problém.“

Vettel naznačil, že si už ve F1 vydělal určité peníze, takže „určitě by to nebyla překážka, a proto to bylo překvapivé.“

„Ale dobře. Rozhodnutí je takové, jaké je. Nemám s tím problém a přijímám to. Stále se budu letos snažit dělat svou práci a dělat ji lépe než předtím a dělat to nejlepší pro tým.“

Vettel zatím neví, kam se vydá. „Upřímně, ještě jsem se nerozhodl a ani nevím. Důležité je najít vhodné prostředí. Posledních pět let jsem si v mnoha ohledech užil, ale také to stálo spoustu energie.“

„Cílem v té době bylo přestavět tým. Obě strany vyzkoušely všechno. Nakonec jsme však obě části selhaly, protože titul nepřišel. To byl velký cíl. Tahle situace je teď pro mě nová. Bude důležité najít něco, co bude dobré a zábavné.“

„Jak jsem již řekl, finanční aspekt není klíčový. Samozřejmě jsem stále velmi ambiciózní, motorsport je můj život. Neznám nic jiného, ​​kromě posledních tří měsíců, které byly trochu jiné.

Hned volal Markovi

Vettel přiznal, že hned po telefonátu od Binotta zavolal Markovi. „Zavolal jsem mu hned po rozhodnutí, ale ne proto, abych se ho zeptal: ‚Helmute, máš místo?‘, ale protože s ním velmi dobře vycházím a je roky mým důvěrníkem.“

„Požádal jsem ho o radu. Vysvětlil jsem mu situaci. Mluvil jsem s ním. Uvidíme, co se stane.“

Mercedes už naznačil, že si ponechá současné jezdce. Také Vettel v rozhovoru uvedl, že s místem u Mercedesu moc nepočítá.

