Podle Verstappena se rozložení sil nezměnilo. Cunoda po pátku netuší, proč je pomalý

„Je vždy fajn být tady – tahle trať je opravdu příjemná na řízení. Je tady docela horko, zvlášť pro pneumatiky. Ale myslím, že to byl vcelku v pohodě pátek – zažili jsme i horší!“

„Cítil jsem se s autem o něco lépe, pořád nejsme tam, kde bychom chtěli být, ale určitě to bylo trochu pozitivnější,“ řekl Verstappen pro oficiální web F1.

Na otázku, zda už dosáhl pocitu z vozu, který měl v Imole a na který cílil, Verstappen odpověděl: „Ne, ne… Myslím, že každá trať je trochu jiná, ale ten pocit – stále chci, aby byl pocit z auta lepší. Ale měl jsem i pátky, kdy jsme byli úplně mimo, takže tohle je tak někde uprostřed.“

Od středy platí nová pravidla ohledně testů flexibility předních křídel. Podle Verstapena se ale nezdá, že by se něco změnilo.

„Když se podíváte na výsledky, moc se toho nezměnilo! A upřímně, ani jsem nic velkého neočekával.“

Cunoda: Nemám tušení, proč jsem pomalý

Júki Cunoda skončil v prvním tréninku 9. a v tom druhém, který by měl být kvůli kvalifikačním simulacím reprezentativnější, obsadil až 13. místo.

„Bylo to složité,“ řekl Cunoda. „Upřímně, ve srovnání s jinými velkými cenami to působilo docela hladce. Myslím, že jsem udělal pokrok mezi FP1 a FP2. Ale upřímně, nemám tušení, proč jsem pomalý...“

„Kolo ve druhém tréninku bylo docela dobré, samozřejmě to nebylo stoprocentní, ale rozdíl v časech neodpovídá mému očekávání. Těžko říct, v čem je přesně problém – z hlediska vyvážení je to v pořádku. Uvidíme, co můžeme zlepšit, ale zatím se trápíme.“

„Doufám, že na něco přijdeme, jinak to bude opravdu těžké. Není to tak, že bych udělal nějakou velkou chybu a kvůli tomu byl vzadu – kdybych tu chybu udělal a dopadl takhle, byl bych vlastně spokojený. Ale tak to není.“

„Asi to bude delší noc než obvykle. Udělám maximum, abych našel řešení, ale momentálně to není moc jasné.“