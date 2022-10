Podle Verstappena je Red Bull v Austinu silný hned od začátku

Jezdci v pátek absolvovali fakticky jen jeden standardní trénink. V tom druhém testovali pneumatiky pro příští rok.

První trénink byl docela dobrý, řekl Verstappen po pátku.

„Vyzkoušeli jsme pár věcí na autě a hned to bylo dobré, což je velmi pozitivní,“ řekl Verstappen.

„Věděli jsme, že druhý trénink bude jiný, a také mi dali pneumatiku C1, kterou tady ani nepoužíváme, takže to bylo hodně těžké.“

„Je trochu složité se v tom pořádně zorientovat, ale aspoň jsme dokončili program. Máme trochu informací z prvního tréninku a už tam bylo auto v docela slušném okně.“

„Mělo by to být v pořádku, ale uvidíme, jak na tom budeme v průběhu jednoho kola. Delší jízdy jsou trochu větším otazníkem už jen proto, že jsme všichni vynechali druhý trénink, ale myslím, že to bude v pořádku.“

Red Bull může v Austinu vyhrát Pohár konstruktérů. Menší komplikací bude startovní pozice Sergia Péreze, který nasadil nový motor a klesne o pět míst.