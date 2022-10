Podle Verstappena by bylo výjimečné získat titul zrovna v Suzuce

Max Verstappen se může v Japonsku stát dvojnásobným mistrem světa. Stalo by se tak na trati, kterou vlastní Honda. Automobilka je i titulárním sponzorem grand prix.

Verstappen mohl titul získat už v Singapuru, ale tam to bylo poměrně málo pravděpodobné. Reálněji to vypadalo na Suzuku. Verstappen dojel v nočním závodě sedmý, jeho hlavní soupeři skončili na stupních vítězů a jeho náskok tak snížili. Verstappenovy šance v Suzuce tím klesly, ale jsou stále realistické. Pokud vyhraje a zajede nejrychlejší kolo závodu, stane se mistrem světa bez ohledu na výsledek Leclerca a Péreze. U horšího výsledku si budeme muset vzít na pomoc tabulky...

„Bylo by moc hezké, kdyby se to podařilo tady, ale pokud se to nepodaří tady, budu ještě více favorizován v dalším závodě,“ řekl Verstappen. „Vlastně to nic nemění. Chcete mít dobrý víkend a snažit se maximalizovat vše, co se dá.“

Verstappen přiznal, že by bylo výjimečné získat titul při první Velké ceně Japonska od roku 2019. Okruh v Suzuce vlastní Honda, která vyvinula pohonné jednotky Red Bullu a nyní posílila svou přítomnost na vozech týmu po svém formálním odchodu z F1 na konci minulé sezony.

„Bylo by to trochu výjimečné kvůli našemu vztahu s nimi. Byla škoda, že jsme tu vloni při boji o titul nemohli být. Proto se opravdu těšíme, že se sem vrátíme. A pak uvidíme, co se stane. Potřebujeme perfektní víkend, to je jisté.“