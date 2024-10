Podle Vasseura přišel Leclerc o druhé místo kvůli idiotům o kolo zpět

Lando Norris v závěru závodu předjel Charlese Leclerca. Podle Vasseura za to mohli jezdci o kolo zpět.

Leclerc měl delší dobu náskok okolo 4 až 5 sekund. V 55. kole se ale Norris dostal k 3 sekundám a o 4 kola později to bylo okolo 1 sekundy. Ve 63. kole Leclerca předjel.

„Je to vaše analýza (Norris byl rychlejší), ale já s tím úplně nesouhlasím,“ řekl Vasseur pro Autosport. „Myslím, že Charles měl dobré tempo, ale s kluky, kteří dostávali modrou vlajku, jsme ztratili tři sekundy.“

„A také jsme v této fázi ztratili hodně teploty v pneumatikách a udělal chybu, ale myslím, že od začátku byl závod pod kontrolou.“

Podle Vasseura odjel Leclerc dobrý závod. „Trochu mě mrzí to s tou modrou vlajkou, stála nás druhé místo. Ale nakonec je to tak, jak to je. Musíme se teď soustředit na další závod a na tenhle zapomenout.“

„Když jedete pět zatáček za člověkem, který má modrou vlajku, není to smůla. Je to chyba toho chlapa.“

„V provozu za nějakými idioty ztratil tři nebo čtyři sekundy,“ řekl Vasseur pro Sky Sports. „Norris se dotáhl, Charles na to tlačil trochu moc. Možná také trochu ztratil teplotu v pneumatikách, když byl za těmito lidmi.“

„Upřímně řečeno, musí respektovat modrou vlajku a nechápu, proč jim FIA nedala trest. Měli jsme na Norrise čtyři sekundy. Jakmile je předjel, měli jsme náskok 1,2 nebo 1,3.“