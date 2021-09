Podle Todta musíme mít vozy, které umí jezdit i v dešti

Ve Spa se odjelo jen pár kol za safety carem. Pršelo a kromě velkého množství vody na trati vadila také velmi nízká viditelnost. Z velké části za to mohou vozy a pneumatiky, které za sebou nechávají velkou vodní tříšť.

„Mnozí kritizovali to, co bylo rozhodnuto ve Spa (že se nebude závodit, pozn. redakce), ale co by se stalo, kdyby se po startu stala nehoda s 10 vozy, která by měla za následek zranění jezdců nebo něco horšího?“ říká Jean Todt, kterého cituje Motorsport.com.

„Byli bychom zmasakrováni. A i bez zranění bychom byli kritizováni. Pro pravidla na rok 2025 musíme myslet na to, abychom měli vozy, které mohou jezdit i v dešti.“

„Vzpomínáte si na Laudu ve Fudži v roce 76? Byl jediným z jezdců, který se vzdal závodění v dešti. Dnes každý jezdec přemýšlí stejně jako tehdy Lauda.“