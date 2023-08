Podle Szafnauera chtěl Renault okamžitý úspěch. Nedal mu ale ani plnou kontrolu nad týmem

Otmar Szafneuer si stejně jako celá F1 užívá dovolenou. Letos ale bude delší. Po Velké ceně Belgie totiž Szafnauer po roce a půl u Alpine skončil.

„Myslím, že vedení Renaultu, generální ředitel Luca de Meo, chce, jako každý ve formuli 1, okamžitý úspěch a bohužel to tak ve formuli 1 nefunguje,“ řekl Szafnauer v rozhovoru pro SiriusXM.

„Upozornil jsem ho, že to chce čas a proces. Vzhledem k tomu, že se ve světě závodů pohybuji 34 let a z toho 26 let ve formuli 1, myslím, že mluvím s jistou mírou zkušenosti, když říkám, že tohle je potřeba, aby se tým změnil. Oni to chtěli udělat rychleji, než je možné a já jsem prostě nemohl souhlasit s nerealistickým časovým plánem.“

Szafnauer uvedl, že nerealistický časový rámec by vedl jen k frustraci všech, protože by se ho nepodařilo splnit.

„Předložil velmi realistický a možný plán a myslím, že oni chtěli tento plán zkrátit s někým jiným.“

Laurent Rossi na konci roku 2021 nastínil plán na 100 závodů, během kterých se měl Alpine vrátit do boje o nejvyšší příčky. Letos však Francouz připustil, že by se mohl rozšířit až na 120 závodů. Poté ale sám skončil a přesunul se na jinou pozici.

Otmar Szafnauer přišel z Astonu Martin k Alpine vloni. Celkem tak byl u týmu 34 závodů. Podle něj nedostal čas ani na to, aby pro Alpine získal posily z jiných týmů.

„Sto závodů krát 20, pokud máme 20 ročně, je pět let,“ řekl Szafnauer. „Vím, že teď máme o něco více než 20, takže je to něco mezi čtyřmi a pěti lety. Říkal jsem si, že je dost dlouhá doba na to, aby se na místo dostali ti správní lidé.“ Szafnauer ale připomenul, že dostal jen 34 závodů nebo také rok a půl.

„Potřebujete asi šest až devět měsíců, abyste pochopili, co je skutečně potřeba. Musíte zjistit, jaké máte dovednosti, co vám chybí, a pak rozjedete nábor. Myslím, že jsem v Alpine začal agresivně nabírat po třech měsících.“

„Po 26 letech v oboru znáte některé lidi v jiných týmech, kteří jsou schopní a kompetentní a snažíte se je získat. Některé se mi podařilo přesvědčit, aby opustili své týmy a přišli sem, s jinými jsem mluvil docela často a odpověděli, že se jim líbí, kde jsou, což bylo například v Red Bullu. Říkali, že mají do budoucna příležitosti a že zůstanou tam, kde jsou.“

„V náboru požadovaných lidí jsem nebyl stoprocentně úspěšný, ale měl jsem na danou pozici na seznamu více než jednoho, takže když člověk číslo jedna řekl, že neodejde, šel jsem za číslem dvě.“

Na otázku, co je třeba udělat, aby se obrátila nepříliš úspěšná situace týmu F1, Szafnauer odpověděl: „Je několik věcí, které musíte udělat, a já nechci prozrazovat, co všechno vím, ale je několik věcí, které musíte udělat v každém podnikání, pokud chcete věci zvrátit. Zaprvé musíte hluboce porozumět tomu, co máte. Dobře se podívejte a pochopte, co máte. Podrobně pochopte, co je dobré, pochopte, co je třeba změnit nebo co je potřeba udělat. Někdy to ani nepotřebuje změnu, jen vylepšení.“

„Vždy říkám, že když přijdete za inženýrem, kterého znáte, nebo za aerodynamikem, kterého znáte z Red Bullu, a řeknete mu, aby šel pracovat do Alpine.... no oni vyhrávají mistrovství světa, vyhrávají závody. Čím je přesvědčíte, aby si řekli, že chtějí přestávat vyhrávat závody u Red Bullu a jít k vám do Alpine?“

„Musí k tomu být pádný důvod a já jsem dokázal přesvědčit docela dost lidí v oblastech, které jsme potřebovali posílit, ale bohužel někteří měli přijít na podzim 2023, většina z nich v polovině roku 2024 a někteří v roce 2025.“

„To bylo to, co jsem se jim snažil vysvětlit. Podívejte, děje se to, přichází to a někdy uděláte půl kroku dozadu, abyste udělali dva dopředu. Oni prostě neměli, já nevím... neměli pro to pochopení.“

Neměl kontrolu nad týmem

Szafnauer si postěžoval, že i když byl na papíře šéfem týmu, lidé se nezodpovídali jemu.

„Mateřská společnost chtěla mít velkou kontrolu nad mnoha oblastmi závodního týmu,“ řekl Szafnauer. „Víc, než jsem kdy předtím zažil. Chtěli kontrolovat obchodní oblast, marketingovou oblast, lidské zdroje, finance, komunikaci. Všechny tyto věci nepodléhaly mně, ale lidem kolem mě, někomu jinému ve větší organizaci. Všichni se chovali jako námořnictvo a my jsme museli být piráti, abychom uspěli.“

„Řekněme, že všechno ostatní je stejné – auta, jezdci, pohonná jednotka, znalosti pneumatik. Vše je stejné. Co ale není stejné, je skutečnost, že Mercedes nebo Red Bull mají lidské zdroje, finance – zejména v situaci rozpočtového stropu – společně s obchodními aspekty a komunikací podřízené Christianovi. Hádejte, kdo vyhraje? Red Bull.“

„Je snadné to pochopit. Když se na to podíváte jinak, tak si možná řeknete, že je v pořádku, že personální oddělení nepodléhá šéfovi týmu. Ale není to v pořádku. Vůbec to není v pořádku, protože když někoho zaměstnáte a musíte do jednoho dne sepsat smlouvu, protože tak se to ve formuli 1 dělá, nemůžete si vzít dva týdny. Pokud vám to trvá dva týdny, tak ceněný člověk možná zamíří jinam. Musíte být piráti.“